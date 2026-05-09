Аналитик: РФ не может масштабировать производство БпЛА

Производство дронов в России. Фото: росСМИ

Россия пока не имеет возможности существенно нарастить производство ударных беспилотников из-за проблем с поставками комплектующих. РФ зависит от иностранных технологий, поэтому производить большее количество дронов она не может.

Об этом заявил военный аналитик Дмитрий Снегирев в эфире Новини.LIVE.

Производство дронов в России

Снегирев заявил, что предприятия по производству ударных БпЛА на территории РФ создавались при участии иранских специалистов. Речь идет, в частности, о заводе "Алабуга" в Татарстане и предприятии "Купол" в Ижевске.

Он пояснил, что российские заводы фактически выполняли роль сборочных цехов, тогда как основные комплектующие поставлялись из-за рубежа.

"Комплектующие шли или по Каспию, или из Сирии через порт Тартус на оккупированный Крым, а в России только собирали, как говорится, конструктор Lego", — отметил аналитик.

Читайте также:

Он добавил, что ситуация осложнилась из-за событий в Персидском заливе, которые повлияли на логистику и каналы поставок компонентов для российской оборонной промышленности.

Кроме того, по словам эксперта, Китай теперь осторожнее относится к возможным обвинениям в поставках товаров двойного назначения для российской армии. Это также может негативно повлиять на планы РФ по масштабированию производства ударных дронов.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Александра Сырского, Россия планирует изготовить более 7 млн FPV-дронов в 2026 году. Кроме того, враг срочно формирует новые подразделения для борьбы с украинскими дронами.

Также мы писали, что 7 мая российские БпЛА разбились в Латвии. Один из дронов упал на территории нефтехранилища в городе Резекне, из-за чего в приграничных районах объявляли воздушную тревогу.