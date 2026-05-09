Аналітик: РФ не може масштабувати виробництво БпЛА

Виробництво дронів в Росії.

Росія наразі не має можливості суттєво наростити виробництво ударних безпілотників через проблеми з постачанням комплектуючих. РФ залежить від іноземних технологій, тому виробляти більшу кількість дронів вона не може.

Про це заявив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов в ефірі Новини.LIVE.

Снєгирьов заявив, що підприємства з виробництва ударних БпЛА на території РФ створювалися за участі іранських фахівців. Йдеться, зокрема, про завод "Алабуга" в Татарстані та підприємство "Купол" в Іжевську.

Він пояснив, що російські заводи фактично виконували роль складальних цехів, тоді як основні комплектуючі постачалися з-за кордону.

"Комплектуючі йшли або Каспієм, або з Сирії через порт Тартус на окупований Крим, а в Росії лишень збирали, як то кажуть, конструктор Lego", — зазначив аналітик.

Він додав, що ситуація ускладнилася через події в Перській затоці, які вплинули на логістику та канали постачання компонентів для російської оборонної промисловості.

Крім того, за словами експерта, Китай тепер обережніше ставиться до можливих звинувачень у постачанні товарів подвійного призначення для російської армії. Це також може негативно вплинути на плани РФ щодо масштабування виробництва ударних дронів.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Олександра Сирського, Росія планує виготовити понад 7 млн FPV-дронів у 2026 році. Крім того, ворог терміново формує нові підрозділи для боротьби з українськими дронами.

Також ми писали, що 7 травня російські БпЛА розбилися в Латвії. Один із дронів впав на території нафтосховища в місті Резекне, через що в прикордонних районах оголошували повітряну тривогу.