Російські БпЛА розбилися в Латвії: один з них впав на нафтобазу

Нафтобаза, куди впав російський дрон. Фото: кадр з відео

У Латвії сьогодні вранці у четвер, 7 травня, впали два російські безпілотники, які залетіли з території РФ. Один із дронів розбився на території нафтосховища в місті Резекне, через що в прикордонних районах оголошували повітряну тривогу, а в школах та дитсадках скасували всі заняття.

Про це повідомляє латвійське ЗМІ LSM.lv, передає Новини.LIVE.

Російські безпілотники залетіли до Латвії 7 травня

У ніч на четвер, 7 травня, латвійські військово-повітряні сили виявили кілька іноземних безпілотників, які залетіли з боку Росії. За офіційними даними Національних збройних сил Латвії, два апарати розбилися на території регіону Латгалія.

Один із дронів впав безпосередньо на об'єкті нафтосховища на вулиці Комуналяя в Резекне. Пожежники, які прибули на виклик, зафіксували задимлення та проводили охолодження резервуарів. Поліція вже порушила кримінальну справу, на місці падіння знайшли уламки ворожої техніки.

У містах Резекне, Лудза та Балві повністю скасували заняття в школах і дитячих садках, а муніципальним працівникам порадили перейти на дистанційну роботу. Станом на 08:20 ранку військові повідомили, що загроза повітряному простору минула.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс та міністр внутрішніх справ Ріхардс Козловскіс терміново виїхали до Резекненського регіону. Спрудс підтвердив, що крім двох апаратів, які розбилися, датчики зафіксували й третій безпілотник, який, імовірно, покинув територію країни. Міністр наголосив на необхідності з'ясувати, чому винищувачі НАТО, які були підняті в небо, не збили ці об'єкти. Він також зауважив, що поки триває війна в Україні, такі інциденти можуть повторюватися.

Президент Латвії Едгарс Рінкевич уже зв'язався з місцевою владою постраждалих регіонів та закликав громадян суворо дотримуватися вказівок служб. Він підкреслив, що ця подія є прямим наслідком російської агресії проти України. Наразі латвійська армія продовжує пошуки уламків другого безпілотника, місце падіння якого поки що не вдалося встановити.

Новини.LIVE раніше повідомляли й про інші схожі інциденти з російськими дронами. У 2024 році 7 вересня на сході Латвії розбився російський бойовий дрон.

Окрім того, Росія порушувала повітряний простір Латвії в 2025 році у вересні. Тоді російські винищувачі надто наблизилися до кордону.