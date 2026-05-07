Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Російські БпЛА розбилися в Латвії: один з них впав на нафтобазу

Російські БпЛА розбилися в Латвії: один з них впав на нафтобазу

Ua ru
Дата публікації: 7 травня 2026 11:02
Російські БпЛА розбилися в Латвії: один з них впав на нафтобазу
Нафтобаза, куди впав російський дрон. Фото: кадр з відео

У Латвії сьогодні вранці у четвер, 7 травня, впали два російські безпілотники, які залетіли з території РФ. Один із дронів розбився на території нафтосховища в місті Резекне, через що в прикордонних районах оголошували повітряну тривогу, а в школах та дитсадках скасували всі заняття.

Про це повідомляє латвійське ЗМІ LSM.lv, передає Новини.LIVE.

Російські безпілотники залетіли до Латвії 7 травня

У ніч на четвер, 7 травня, латвійські військово-повітряні сили виявили кілька іноземних безпілотників, які залетіли з боку Росії. За офіційними даними Національних збройних сил Латвії, два апарати розбилися на території регіону Латгалія.

Один із дронів впав безпосередньо на об'єкті нафтосховища на вулиці Комуналяя в Резекне. Пожежники, які прибули на виклик, зафіксували задимлення та проводили охолодження резервуарів. Поліція вже порушила кримінальну справу, на місці падіння знайшли уламки ворожої техніки.

У містах Резекне, Лудза та Балві повністю скасували заняття в школах і дитячих садках, а муніципальним працівникам порадили перейти на дистанційну роботу. Станом на 08:20 ранку військові повідомили, що загроза повітряному простору минула.

Читайте також:

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс та міністр внутрішніх справ Ріхардс Козловскіс терміново виїхали до Резекненського регіону. Спрудс підтвердив, що крім двох апаратів, які розбилися, датчики зафіксували й третій безпілотник, який, імовірно, покинув територію країни. Міністр наголосив на необхідності з'ясувати, чому винищувачі НАТО, які були підняті в небо, не збили ці об'єкти. Він також зауважив, що поки триває війна в Україні, такі інциденти можуть повторюватися.

Президент Латвії Едгарс Рінкевич уже зв'язався з місцевою владою постраждалих регіонів та закликав громадян суворо дотримуватися вказівок служб. Він підкреслив, що ця подія є прямим наслідком російської агресії проти України. Наразі латвійська армія продовжує пошуки уламків другого безпілотника, місце падіння якого поки що не вдалося встановити.

Новини.LIVE раніше повідомляли й про інші схожі інциденти з російськими дронами. У 2024 році 7 вересня на сході Латвії розбився російський бойовий дрон.

Окрім того, Росія порушувала повітряний простір Латвії в 2025 році у вересні. Тоді російські винищувачі надто наблизилися до кордону.

Латвія дрони Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації