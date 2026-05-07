Российские БпЛА разбились в Латвии: один из них упал на нефтебазу

Нефтебаза, куда упал российский дрон. Фото: кадр из видео

В Латвии сегодня утром в четверг, 7 мая, упали два российских беспилотника, которые залетели с территории РФ. Один из дронов разбился на территории нефтехранилища в городе Резекне, из-за чего в приграничных районах объявляли воздушную тревогу, а в школах и детсадах отменили все занятия.

Об этом сообщает латвийское СМИ LSM.lv, передает Новини.LIVE.

Российские беспилотники залетели в Латвию 7 мая

В ночь на четверг, 7 мая, латвийские военно-воздушные силы обнаружили несколько иностранных беспилотников, которые залетели со стороны России. По официальным данным Национальных вооруженных сил Латвии, два аппарата разбились на территории региона Латгалия.

Один из дронов упал непосредственно на объекте нефтехранилища на улице Комуналяя в Резекне. Пожарные, прибывшие на вызов, зафиксировали задымление и проводили охлаждение резервуаров. Полиция уже возбудила уголовное дело, на месте падения нашли обломки вражеской техники.

В городах Резекне, Лудза и Балви полностью отменили занятия в школах и детских садах, а муниципальным работникам посоветовали перейти на дистанционную работу. По состоянию на 08:20 утра военные сообщили, что угроза воздушному пространству миновала.

Читайте также:

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс и министр внутренних дел Рихардс Козловскис срочно выехали в Резекненский регион. Спрудс подтвердил, что кроме двух аппаратов, которые разбились, датчики зафиксировали и третий беспилотник, который, вероятно, покинул территорию страны. Министр отметил необходимость выяснить, почему истребители НАТО, которые были подняты в небо, не сбили эти объекты. Он также отметил, что пока идет война в Украине, такие инциденты могут повторяться.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич уже связался с местными властями пострадавших регионов и призвал граждан строго следовать указаниям служб. Он подчеркнул, что это событие является прямым следствием российской агрессии против Украины. Сейчас латвийская армия продолжает поиски обломков второго беспилотника, место падения которого пока не удалось установить.

Новини.LIVE ранее сообщали и о других похожих инцидентах с российскими дронами. В 2024 году 7 сентября на востоке Латвии разбился российский боевой дрон.

Кроме того, Россия нарушала воздушное пространство Латвии в 2025 году в сентябре. Тогда российские истребители слишком приблизились к границе.