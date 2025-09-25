НАТО подняло истребители на Балтике - в чем причина

НАТО подняло самолеты Gripen. Фото: Воздушные Силы НАТО

В четверг, 25 сентября, два венгерских истребителя Gripen поднялись в небо с авиабазы НАТО в литовском Шауляе. Это произошло это полет российских самолетов.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил НАТО в соцсети Х в четверг, 25 сентября.

Пост Воздушных сил НАТО. Фото: скриншот

НАТО подняло истребители на Балтике

Истребители Gripen действовали в рамках миссии Baltic Air Policing, которая отвечает за безопасность воздушного пространства стран Балтии.

Самолеты были сняты по тревоге из-за приближения к границам Латвии российских истребителей Су-30 и Су-35, а также трех перехватчиков МиГ-31.

Обнаружение российского самолета. Фото: Воздушные Силы НАТО

Напомним, недавно румынские истребители перехватили российский дрон, который приблизился к воздушному пространству страны. Для этого в небо подняли самолеты F-16.

А позже три российских самолета появились в воздушном пространстве Эстонии. Они находились там около 12 минут.