Главная Новости дня Истребители РФ приблизились к Латвии — НАТО подняло Gripen

Истребители РФ приблизились к Латвии — НАТО подняло Gripen

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 21:04
НАТО подняло истребители на Балтике - в чем причина
НАТО подняло самолеты Gripen. Фото: Воздушные Силы НАТО

В четверг, 25 сентября, два венгерских истребителя Gripen поднялись в небо с авиабазы НАТО в литовском Шауляе. Это произошло это полет российских самолетов.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил НАТО в соцсети Х в четверг, 25 сентября.

Читайте также:
Винищувачі РФ наблизилися до Латвії — НАТО підняло літаки Gripen - фото 1
Пост Воздушных сил НАТО. Фото: скриншот

НАТО подняло истребители на Балтике

Истребители Gripen действовали в рамках миссии Baltic Air Policing, которая отвечает за безопасность воздушного пространства стран Балтии.

Самолеты были сняты по тревоге из-за приближения к границам Латвии российских истребителей Су-30 и Су-35, а также трех перехватчиков МиГ-31.

Винищувачі РФ наблизилися до Латвії — НАТО підняло літаки Gripen - фото 2
Обнаружение российского самолета. Фото: Воздушные Силы НАТО

Напомним, недавно румынские истребители перехватили российский дрон, который приблизился к воздушному пространству страны. Для этого в небо подняли самолеты F-16.

А позже три российских самолета появились в воздушном пространстве Эстонии. Они находились там около 12 минут.

Анастасия Писаненко
Автор:
Анастасия Писаненко
