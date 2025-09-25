Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Винищувачі РФ наблизилися до Латвії — НАТО підняло літаки Gripen

Винищувачі РФ наблизилися до Латвії — НАТО підняло літаки Gripen

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 21:04
НАТО підняло винищувачі на Балтиці - у чому причина
НАТО підняло літаки Gripen. Фото: Повітряні Сили НАТО

У четвер, 25 вересня, два угорські винищувачі Gripen піднялися в небо з авіабази НАТО в литовському Шауляї. Це сталося через політ російських літаків.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних Сил НАТО у соцмережі Х у четвер, 25 вересня.

Реклама
Читайте також:
Винищувачі РФ наблизилися до Латвії — НАТО підняло літаки Gripen - фото 1
Пост Повітряних сил НАТО. Фото: скриншот

НАТО підняло винищувачі на Балтиці

Винищувачі Gripen діяли в межах місії Baltic Air Policing, яка відповідає за безпеку повітряного простору країн Балтії.

Літаки були зняті по тривозі через наближення до кордонів Латвії російських винищувачів Су-30 і Су-35, а також трьох перехоплювачів МіГ-31. 

Винищувачі РФ наблизилися до Латвії — НАТО підняло літаки Gripen - фото 2
Виявлення російського літака. Фото: Повітряні сили НАТО

Нагадаємо, нещодавно румунські винищувачі перехопили російський дрон, який наблизився до повітряного простору країни. Для цього в небо підняли літаки F-16.

А пізніше три російські літаки з'явилися у повітряному просторі Естонії. Вони перебували там близько 12 хвилин. 

Латвія літаки винищувач війна Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації