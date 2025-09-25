НАТО підняло винищувачі на Балтиці - у чому причина

НАТО підняло літаки Gripen. Фото: Повітряні Сили НАТО

У четвер, 25 вересня, два угорські винищувачі Gripen піднялися в небо з авіабази НАТО в литовському Шауляї. Це сталося через політ російських літаків.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних Сил НАТО у соцмережі Х у четвер, 25 вересня.

Пост Повітряних сил НАТО. Фото: скриншот

НАТО підняло винищувачі на Балтиці

Винищувачі Gripen діяли в межах місії Baltic Air Policing, яка відповідає за безпеку повітряного простору країн Балтії.

Літаки були зняті по тривозі через наближення до кордонів Латвії російських винищувачів Су-30 і Су-35, а також трьох перехоплювачів МіГ-31.

Виявлення російського літака. Фото: Повітряні сили НАТО

Нагадаємо, нещодавно румунські винищувачі перехопили російський дрон, який наблизився до повітряного простору країни. Для цього в небо підняли літаки F-16.

А пізніше три російські літаки з'явилися у повітряному просторі Естонії. Вони перебували там близько 12 хвилин.