Румунія підняла F-16 через загрозу російського БпЛА

Румунські військові перехопили російський безпілотник, який наблизився до повітряного простору країни. Для операції підняли два винищувачі F-16, що злетіли з авіабази у Фетешті.

Про це повідомила Antena 3 CNN у суботу, 13 вересня.

Перехоплення безпілотника над Румунією

За даними Міністерства оборони Румунії, 13 вересня о 18:05 два F-16 піднялися в повітря для моніторингу ситуації на кордоні з Україною. Через сім хвилин було надіслано повідомлення RO-Alert для мешканців північної частини повіту Тулча. О 18:23 пілоти виявили безпілотник у національному повітряному просторі на відстані близько 20 км від Кілія-Веке, після чого він зник із радарів.

"Безпілотник не пролітав над населеними пунктами та не становив безпосередньої загрози безпеці населення. На момент публікації пресрелізу ситуація контролюється радіолокаційними системами MApN та літаками в повітрі", — повідомили у Міністерстві оборони Румунії.

Військові наголосили, що моніторинг повітряного простору триває. Усі сили та засоби залишаються у стані підвищеної готовності для реагування на можливі нові загрози. Ситуація на південному сході країни оцінюється як контрольована та безпечна для населення.

