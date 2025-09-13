Відео
Румунія піднімала F-16 через дрон РФ — Зеленський відреагував
Головна Новини дня Румунські винищувачі перехопили безпілотник РФ

Румунські винищувачі перехопили безпілотник РФ

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 19:53
Румунія підняла F-16 через загрозу російського БпЛА
Безпілотник. Фото ілюстративне: Antena 3

Румунські військові перехопили російський безпілотник, який наблизився до повітряного простору країни. Для операції підняли два винищувачі F-16, що злетіли з авіабази у Фетешті.

Про це повідомила Antena 3 CNN у суботу, 13 вересня.

Перехоплення безпілотника над Румунією

За даними Міністерства оборони Румунії, 13 вересня о 18:05 два F-16 піднялися в повітря для моніторингу ситуації на кордоні з Україною. Через сім хвилин було надіслано повідомлення RO-Alert для мешканців північної частини повіту Тулча. О 18:23 пілоти виявили безпілотник у національному повітряному просторі на відстані близько 20 км від Кілія-Веке, після чого він зник із радарів.

"Безпілотник не пролітав над населеними пунктами та не становив безпосередньої загрози безпеці населення. На момент публікації пресрелізу ситуація контролюється радіолокаційними системами MApN та літаками в повітрі", — повідомили у Міністерстві оборони Румунії.

Військові наголосили, що моніторинг повітряного простору триває. Усі сили та засоби залишаються у стані підвищеної готовності для реагування на можливі нові загрози. Ситуація на південному сході країни оцінюється як контрольована та безпечна для населення.

Румунія безпілотники дрони винищувач F-16 БпЛА
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
