США запровадили санкції проти компаній-виробників дронів для Ірану

США запровадили новий пакет санкцій проти осіб і компаній, які допомагали Ірану забезпечувати виробництво ударних безпілотників серії Shahed. Обмеження стосуються 10 фізичних і юридичних осіб.

Санкції проти компаній-виробників дронів для Ірану

У відомстві зазначили, що санкції ввело Управління з контролю за іноземними активами (OFAC). Під обмеження потрапили компанії та громадяни, які брали участь у постачанні зброї, комплектуючих і сировини для іранської оборонної промисловості.

"OFAC оголосило санкції щодо 10 фізичних осіб і компаній, що базуються … на Близькому Сході, в Азії та Східній Європі, які сприяють зусиллям іранських військових щодо забезпечення поставок зброї, а також сировини, яка застосовується в іранських безпілотниках серії "Shahed" та програмі створення балістичних ракет", — йдеться у повідомленні.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа продовжить тиск на всіх, хто допомагає іранським військовим.

"Під рішучим керівництвом президента Трампа ми продовжимо діяти для гарантування безпеки Америки та переслідуватимемо іноземних фізичних і юридичних осіб, які постачають іранським військовим зброю для використання проти американських сил", — наголосив Бессент.

У США вважають, що нові санкції мають ускладнити Ірану доступ до міжнародних ланцюгів постачання, які використовуються для виробництва ударних дронів та ракетного озброєння.

