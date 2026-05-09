Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня США запровадили санкції проти компаній-виробників дронів для Ірану

США запровадили санкції проти компаній-виробників дронів для Ірану

Ua ru
Дата публікації: 9 травня 2026 07:35
США запровадили санкції проти компаній-виробників дронів для Ірану
Міністр фінансів США Скотт Бессент. Фото: REUTERS

США запровадили новий пакет санкцій проти осіб і компаній, які допомагали Ірану забезпечувати виробництво ударних безпілотників серії Shahed. Обмеження стосуються 10 фізичних і юридичних осіб.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство фінансів США. 

Санкції проти компаній-виробників дронів для Ірану

У відомстві зазначили, що санкції ввело Управління з контролю за іноземними активами (OFAC). Під обмеження потрапили компанії та громадяни, які брали участь у постачанні зброї, комплектуючих і сировини для іранської оборонної промисловості.

"OFAC оголосило санкції щодо 10 фізичних осіб і компаній, що базуються … на Близькому Сході, в Азії та Східній Європі, які сприяють зусиллям іранських військових щодо забезпечення поставок зброї, а також сировини, яка застосовується в іранських безпілотниках серії "Shahed" та програмі створення балістичних ракет", — йдеться у повідомленні. 

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа продовжить тиск на всіх, хто допомагає іранським військовим.

Читайте також:

"Під рішучим керівництвом президента Трампа ми продовжимо діяти для гарантування безпеки Америки та переслідуватимемо іноземних фізичних і юридичних осіб, які постачають іранським військовим зброю для використання проти американських сил", — наголосив Бессент.

У США вважають, що нові санкції мають ускладнити Ірану доступ до міжнародних ланцюгів постачання, які використовуються для виробництва ударних дронів та ракетного озброєння.

Як писали Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський закликав партнерів посилити санкції проти тіньового флоту РФ. Скоординовані дії союзників можуть суттєво вплинути на обмеження можливостей РФ обходити обмеження.

Також президент анонсував санкції за вивезення краденого зерна. Зокрема, одне з таких суден прибуло в порт Ізраїлю та готується до розвантаження.

Іран санкції виробництво зброї
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації