США ввели санкции против компаний-производителей дронов для Ирана

США ввели новый пакет санкций против лиц и компаний, которые помогали Ирану обеспечивать производство ударных беспилотников серии Shahed. Ограничения касаются 10 физических и юридических лиц.

Санкции против компаний-производителей дронов для Ирана

В ведомстве отметили, что санкции ввело Управление по контролю за иностранными активами (OFAC). Под ограничения попали компании и граждане, которые участвовали в поставках оружия, комплектующих и сырья для иранской оборонной промышленности.

"OFAC объявило санкции в отношении 10 физических лиц и компаний, базирующихся ... на Ближнем Востоке, в Азии и Восточной Европе, которые способствуют усилиям иранских военных по обеспечению поставок оружия, а также сырья, которое применяется в иранских беспилотниках серии "Shahed" и программе создания баллистических ракет", — говорится в сообщении.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация президента Дональда Трампа продолжит давление на всех, кто помогает иранским военным.

"Под решительным руководством президента Трампа мы продолжим действовать для обеспечения безопасности Америки и будем преследовать иностранных физических и юридических лиц, которые поставляют иранским военным оружие для использования против американских сил", — подчеркнул Бессент.

В США считают, что новые санкции должны усложнить Ирану доступ к международным цепочкам поставок, которые используются для производства ударных дронов и ракетного вооружения.

