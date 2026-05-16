РФ могла оснастити "Шахеди" новими системами РЕБ: "Флеш" розкрив деталі

Сергій Бескрестнов. Фото: ua.news

Росія може оснащувати частину ударних дронів типу "Шахед" засобами радіоелектронної боротьби для протидії українським системам перехоплення. Йдеться про можливе встановлення обладнання для придушення дронів-перехоплювачів та створення перешкод для роботи радарів.

Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш", передає Новини.LIVE.

"Флеш" пояснив, як РФ глушить українські дрони-перехоплювачі

За його словами, наразі є обґрунтовані підозри щодо використання російською армією двох типів РЕБ на окремих безпілотниках.

Бескрестнов наголосив, що інформація ще потребує остаточного підтвердження, однак українські фахівці вже контролюють ситуацію та аналізують нові технічні рішення противника.

"Нічого тут несподіваного для нас немає, але важливо тримати всю ситуацію під контролем ще до того, як факти будуть пiдтверджені", — написав радник міністра.

Раніше "Флеш" також повідомляв, що російські "Шахеди" почали виконувати маневри під час наближення українських дронів-перехоплювачів. У мережі вже з'явилися перші ознаки технологій, які дозволяють безпілотникам ухилятися від ураження.

Крім того, російські дрони типу "Гербера" отримали сучасніші антени. Це може свідчити про розширення виробництва нових систем для безпілотної авіації РФ.

Раніше, як писали Новини.LIVE, "Флеш" заявив, що нові типи FPV-дронів уже пройшли випробування та найближчим часом з'являться на фронті. За його словами, ці розробки мають суттєво посилити можливості українських військових, а для ворога наслідки будуть "болючими".

Водночас військовий аналітик Дмитро Снєгирьов вважає, що Росія наразі не здатна значно збільшити виробництво ударних безпілотників. За його словами, РФ залишається залежною від імпортних комплектуючих та іноземних технологій, що обмежує темпи нарощування випуску дронів.