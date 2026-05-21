Игнат: РФ собирает ракеты за несколько недель до атаки по Украине

Юрий Игнат.

Россия изготавливает ракеты для ударов по Украине за несколько недель до атаки. Об этом свидетельствуют серийные номера на оружии, которые исследуют украинские эксперты.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Игнат рассказал, что украинские специалисты исследуют обломки российских ракет, если они достаточно уцелели. По его словам, проводится соответствующий анализ во время которого эксперты изучают, какие компоненты для оружия использует враг. Отсюда можно сделать выводы, что Россия использует для ударов по Украине ракеты, собранные за несколько недель до атаки.

"Серийные номера на ракетах свидетельствуют о том, что эти ракеты изготавливаются прямо с колес. Буквально месяц, несколько недель до удара она только сходит с конвейера", — поделился представитель Воздушных сил.

Он отметил, что эксперты продолжают фиксировать в российских ракетах и "Шахедах" компоненты из десятков стран. Речь идет и о тех, которые являются партнерами Украины.

Также Юрий Игнат добавил, что в последней атаке РФ использовала ракеты типа "Искандер-К", а вот "Калибров" враг не применяет уже длительное время. По его словам, россияне имеют корабли в Черноморском флоте и флотилии в Каспийском море. Несколько месяцев назад оттуда были зафиксированы пуски.

Как писали Новии.LIVE, Игнат объяснил, почему российские "Шахеды" долетают до Закарпатья и их не сбивает ПВО. Сейчас обезвреживать вражеские воздушные цели труднее, поскольку они могут маневрировать.

Также представитель Воздушных сил сообщил, что после массированных российских атак комплексы ПВО стоят полупустые. Получение новых партий ракет для западных систем зависит от контракта с международными партнерами.