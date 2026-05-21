Стоят полупустые — Игнат о комплексах ПВО после атак
После массированных российских атак комплексы ПВО стоят полупустые. Чтобы избежать новых волн обстрелов, нужно немедленно пополнять пусковые установки ракетами. Получение новых партий ракет для западных систем зависит от договора с международными партнерами.
Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВС Украины Юрий Игнат.
Ситуация с ПВО после атак
По данным представителя Воздушных Сил ВС Украины, за зиму на Украину полетели 720 ракет . Комплексов ПВО нужно гораздо больше, чем сейчас есть в наличии.
"Были бы ракеты. Мы можем все: маневрировать, воевать бесконечно. Но нам нужно чем-то защищаться", — подчеркнул Юрий Игнат.
По его словам, военно-политическое руководство государства постоянно контактирует с группой "Рамштайн" и разными закрытыми переговорными группами по оказанию Украине помощи.
"Вот мы отбили атаку, комплексы уже стоят полупустые. Нам нужно что-то пополнить, потому что следующая атака может привести к потере того или иного объекта, попаданию ракет в дома", — подытожил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВС Украины.
