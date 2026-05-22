Ігнат оцінив ефективність української ППО під час масованої атаки РФ

Юрій Ігнат.

Під час однієї з наймасштабніших повітряних атак Росії українська протиповітряна оборона продемонструвала високу ефективність. За кілька діб масованих ударів сили ППО знищили більшість ворожих дронів та ракет, попри безперервний тиск на систему оборони.

Про це в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Під час масованої атаки було збито 93% дронів і 72% ракет

Як повідомив Ігнат, у період 13-14 травня російські війська застосували проти України 1 567 ударних безпілотників та 56 ракет різних типів. Атака тривала понад 30 годин і складалася з кількох хвиль.

Ігнат зазначив, що головною метою противника було перевантаження та виснаження української ППО. За його словами, українські військові змогли збити 93% ударних дронів та 72% ракет, випущених Росією під час атаки.

"Україна сьогодні є однією з найкращих країн у плані ефективної протидії засобам повітряного нападу. Відсоток збиття 93% по "Шахедах" і 72% по ракетах — це доволі величезний показник, враховуючи, що одночасно летить стільки всього", — наголосив представник Повітряних сил, коментуючи результати роботи ППО.

Ігнат підкреслив, що сили ППО працювали фактично безперервно. Лише короткі паузи використовувалися для відновлення техніки та перепочинку особового складу.

Водночас він зауважив, що остаточні результати відбиття атаки ще уточнюються після звірки інформації з усіх регіонів та профільних служб.

Представник Повітряних сил додав, що Росія й надалі робитиме ставку на масовані комбіновані удари, намагаючись виснажити українську систему оборони та створити максимальне навантаження на ППО.

Як писали Новини.LIVE, Ігнат заявив, що російські ракети для атак по Україні виготовляють за кілька тижнів до запусків. Таких висновків українські експерти дійшли після аналізу серійних номерів збитого озброєння.

Крім того, начальник управління комунікацій ПС ЗСУ повідомив, що Росія зіштовхується з поступовим виснаженням запасів ракет для систем ППО, через що не може перехоплювати всі українські удари по своїй території. Водночас, за його словами, Україна, продовжує нарощувати можливості далекобійного ураження та атакує важливі об'єкти в РФ.