Игнат оценил эффективность украинской ПВО во время массированной атаки РФ

Юрий Игнат. Фото: facebook.com/yuriy.ignat

Во время одной из самых масштабных воздушных атак России украинская противовоздушная оборона продемонстрировала высокую эффективность. За несколько суток массированных ударов силы ПВО уничтожили большинство вражеских дронов и ракет, несмотря на непрерывное давление на систему обороны.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Во время массированной атаки было сбито 93% дронов и 72% ракет

Как сообщил Игнат, в период 13-14 мая российские войска применили против Украины 1 567 ударных беспилотников и 56 ракет различных типов. Атака длилась более 30 часов и состояла из нескольких волн.

Игнат отметил, что главной целью противника была перегрузка и истощение украинской ПВО. По его словам, украинские военные смогли сбить 93% ударных дронов и 72% ракет, выпущенных Россией во время атаки.

"Украина сегодня является одной из лучших стран в плане эффективного противодействия средствам воздушного нападения. Процент сбития 93% по "Шахедам" и 72% по ракетам — это довольно огромный показатель, учитывая, что одновременно летит столько всего", — отметил представитель Воздушных сил, комментируя результаты работы ПВО.

Игнат подчеркнул, что силы ПВО работали фактически непрерывно. Только короткие паузы использовались для восстановления техники и отдыха личного состава.

В то же время он отметил, что окончательные результаты отражения атаки еще уточняются после сверки информации из всех регионов и профильных служб.

Представитель Воздушных сил добавил, что Россия и в дальнейшем будет делать ставку на массированные комбинированные удары, пытаясь истощить украинскую систему обороны и создать максимальную нагрузку на ПВО.

Как писали Новини.LIVE, Игнат заявил, что российские ракеты для атак по Украине изготавливают за несколько недель до запусков. К таким выводам украинские эксперты пришли после анализа серийных номеров сбитого вооружения.

Кроме того, начальник управления коммуникаций ВС ВСУ сообщил, что Россия сталкивается с постепенным истощением запасов ракет для систем ПВО, из-за чего не может перехватывать все украинские удары по своей территории. В то же время, по его словам, Украина, продолжает наращивать возможности дальнобойного поражения и атакует важные объекты в РФ.