Игнат оценил эффективность украинской ПВО во время массированной атаки РФ
Во время одной из самых масштабных воздушных атак России украинская противовоздушная оборона продемонстрировала высокую эффективность. За несколько суток массированных ударов силы ПВО уничтожили большинство вражеских дронов и ракет, несмотря на непрерывное давление на систему обороны.
Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.
Во время массированной атаки было сбито 93% дронов и 72% ракет
Как сообщил Игнат, в период 13-14 мая российские войска применили против Украины 1 567 ударных беспилотников и 56 ракет различных типов. Атака длилась более 30 часов и состояла из нескольких волн.
Игнат отметил, что главной целью противника была перегрузка и истощение украинской ПВО. По его словам, украинские военные смогли сбить 93% ударных дронов и 72% ракет, выпущенных Россией во время атаки.
"Украина сегодня является одной из лучших стран в плане эффективного противодействия средствам воздушного нападения. Процент сбития 93% по "Шахедам" и 72% по ракетам — это довольно огромный показатель, учитывая, что одновременно летит столько всего", — отметил представитель Воздушных сил, комментируя результаты работы ПВО.
Игнат подчеркнул, что силы ПВО работали фактически непрерывно. Только короткие паузы использовались для восстановления техники и отдыха личного состава.
В то же время он отметил, что окончательные результаты отражения атаки еще уточняются после сверки информации из всех регионов и профильных служб.
Представитель Воздушных сил добавил, что Россия и в дальнейшем будет делать ставку на массированные комбинированные удары, пытаясь истощить украинскую систему обороны и создать максимальную нагрузку на ПВО.
Как писали Новини.LIVE, Игнат заявил, что российские ракеты для атак по Украине изготавливают за несколько недель до запусков. К таким выводам украинские эксперты пришли после анализа серийных номеров сбитого вооружения.
Кроме того, начальник управления коммуникаций ВС ВСУ сообщил, что Россия сталкивается с постепенным истощением запасов ракет для систем ПВО, из-за чего не может перехватывать все украинские удары по своей территории. В то же время, по его словам, Украина, продолжает наращивать возможности дальнобойного поражения и атакует важные объекты в РФ.