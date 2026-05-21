Всего не сбить: Игнат высказался о российской ПВО

Юрий Игнат. Фото: Facebook

Украина наращивает возможности поражения на большом расстоянии и наносит удары по важным объектам в России. Вражеская противовоздушная оборона не может сбить все цели, поскольку в РФ будет расти дефицит ракет.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Российская ПВО не может сбивать все цели

Игнат отметил, что ни одна система противовоздушной обороны не способна перехватить абсолютно все цели, особенно в условиях массированных атак. Он отметил, что Украина наращивает возможности поражения на большом расстоянии, что заставляет Россию тратить значительные ресурсы на защиту собственной территории.

"Как показывает практика, всего не сбить. Если мы будем системно применять средства поражения, у них будет расти дефицит ракет", — сказал представитель Воздушных сил.

В то же время он подчеркнул, что эффективность противодействия зависит от объемов производства и поддержки партнеров, а также от способности Украины масштабировать собственные оборонные технологии.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Юрия Игната, Россия изготавливает ракеты для ударов по Украине за несколько недель до атаки. Об этом свидетельствуют серийные номера на оружии, которые исследуют украинские эксперт.

Также он рассказал, что российские дроны долетают до Закарпатья, поскольку обезвреживать вражеские воздушные цели труднее. По словам Иганта, сейчас они могут маневрировать.