Головна Новини дня Усього не збити: Ігнат висловився про російську ППО

Усього не збити: Ігнат висловився про російську ППО

Ua ru
Дата публікації: 21 травня 2026 23:53
Юрій Ігнат. Фото: Facebook

Україна нарощує можливості ураження на великій відстані та завдає ударів по важливих об'єктах в Росії. Ворожа протиповітряна оборона не може збити усі цілі, оскільки в РФ буде зростати дефіцит ракет. 

Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтервʼю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Російська ППО не може збивати усі цілі

Ігнат зазначив, що жодна система протиповітряної оборони не здатна перехопити абсолютно всі цілі, особливо в умовах масованих атак. Він наголосив, що Україна нарощує можливості ураження на великій відстані, що змушує Росію витрачати значні ресурси на захист власної території.

"Як показує практика, усього не збити. Якщо ми будемо системно застосовувати засоби ураження, у них буде зростати дефіцит ракет", — сказав представник Повітряних сил.

Водночас він підкреслив, що ефективність протидії залежить від обсягів виробництва та підтримки партнерів, а також від здатності України масштабувати власні оборонні технології.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Юрія Ігната, Росія виготовляє ракети для ударів по Україні за кілька тижнів до атаки. Про це свідчать серійні номери на зброї, які досліджують українські експерт. 

Також він розповів, що російські дрони долітають до Закарпаття, оскільки знешкоджувати ворожі повітряні цілі важче. За словами Іганта, зараз вони можуть маневрувати.

ППО Росія Юрій Ігнат
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
