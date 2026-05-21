Понад 800 км від кордону: українські воїни уразили Сизранський НПЗ
Президент України Володимир Зеленський повідомив про чергову далекобійну операцію проти російської нафтопереробної інфраструктури. Воїни Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій уразили в Росії Сизранський нафтопереробний завод. Він знаходиться за 800 км від кордону України.
Зеленський подякував воїнам за успішну спецоперацію
Президент назвав такі дії продовженням "далекобійних санкцій" проти російської енергетичної галузі.
"Ще одна наша далекобійна санкція проти російської нафтопереробки, і продовжуємо цей напрямок. Цього разу Сизранський НПЗ, відстань від нашого кордону — понад 800 кілометрів", — написав він.
Також Зеленський подякував підрозділам, які брали участь в операції, зокрема Силам безпілотних систем та Силам спеціальних операцій. Він відзначив їхню точність і результативність.
Дякую воїнам Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій за влучність. Слава Україні!", — додав глава держави.
Інформація про масштаби наслідків удару поки невідома.
Як писали Новини.LIVE, нещодавно СБУ та Сили оборони уразили Московський НПЗ, підприємство військово-промислового комплексу РФ та інфраструктуру військового аеродрому "Бельбек". Зокрема, у Московській області під удар потрапили завод Ангстрем", який виробляє напівпровідники для російського ВПК та перебуває під санкціями США. А також нафтоперекачувальні станції "Сонєчногорська" і "Володарськоє".
Також 15 травня нафтопереробний завод палав у Рязані. Рязанський НПЗ має проєкту потужність 17,1 млн і виробляє бензини А-92/95/98/100, дизельне паливо, реактивне паливо ТС-1, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. Завод виробляє в середньому 840 тис. тонн авіаційного гасу на рік і задіяний у забезпеченні повітряно-космічних сил армії РФ.