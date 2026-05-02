Подоляк назвав удари по РФ "руйнацією інфраструктури війни"

Подоляк назвав удари по РФ "руйнацією інфраструктури війни"

Дата публікації: 2 травня 2026 15:25
Радник ОП Михайло Подоляк. Фото: кадр із відео

Радник Офісу перезидента Михайло Подоляк заявив, що чим більше Путін заперечуватиме реальність ударів України по РФ, тим більше росіяни сумніватимуться в цьому. Він зазначив, що атаки України на РФ — це в міжнародному праві зазначено, як руйнація інфраструктури війни. А от обстріли України Росією — це вже військові злочини.

 Про це Подоляк розповів в інтервʼю журналістці Новини.LIVE Галина Остаповець.

Удари України по НПЗ стаються значно відчутними для РФ

"Скільки таких ударів має бути, щоб вони почали думати? Мені насправді сподобалась інша фраза суб'єкта Путіна, коли він сказав, що там нічого страшного не відбувається. Мені дуже це подобається. От хай він більше говорить про те, що ніде нічого страшного не відбувається. Взагалі нічого не відбувається. Війни немає, інтернет не забороняють", — каже Подоляк.

Політик зазначив, що удари України по російських НПЗ стають достатньо публічно відчутними для Росії.

"Вчора на днях буквально виступив той самий Путін і сказав про те, що Туапсе буквально екологічна катастрофа. Ми це бачимо, всі ці знімки... Все, що вони роблять, це є злочин військовий. Все, що ми робимо, це в міжнародному праві чітко описано, як руйнація інфраструктури війни. То вони ще мають нам подякувати за те, що ми знищимо інфраструктуру війни і, може, вони нарешті будуть витрачати кошти на інфраструктуру життя", — додав він.

Читайте також:

Також в Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що удари Сил оборони по російській нафтовій інфраструктурі знизили середньодобову переробку НПЗ до 4,69 млн барелів на день. Менше було лише у грудні 2009 року.

Оцінка завданих руйнувань ще триває.

Як писали Новини.LIVEморський термінал у російському Туапсе вже четвертий раз опинився під атакою безпілотників за останні тижні. Це один із ключових об’єктів нафтової інфраструктури Росії на узбережжі Чорного моря. Пожежу ліквідовують понад 120 осіб та 40 одиниць техніки.

Путін вже відреагував на удари по НПЗ у Туапсе та заявив, що серйозних загроз "немає". Він вважає, що це пов’язано нібито з незмогою України просуватися на фронті.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Іванна Чайка
