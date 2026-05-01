У Туапсе в РФ вчетверте палає нафтовий термінал

Пожежа на нафтовому терміналі в Туапсе 20 квітня. Фото: Reuters

Морський термінал у російському Туапсе вкотре опинився під атакою безпілотників. Це вже четвертий подібний інцидент за останні тижні, який супроводжується пожежею на об’єкті.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.

Дрони знову атакували Туапсе

За інформацією оперативного штабу Краснодарського краю, внаслідок атаки БпЛА сталося займання на території морського термінала. Влада РФ традиційно звинуватила у нападі "київський режим".

Повідомляється, що постраждалих немає. До ліквідації пожежі залучили 128 людей та 41 одиницю техніки, зокрема підрозділи МНС Росії.

На місці події працюють екстрені служби, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Читайте також:

Пожежа в Туапсе. Фото: t.me/akovalenko1989

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, раніше Кремль був змушений визнати серйозні наслідки атак українських дронів по Туапсинському нафтопереробному заводу, які відбулися 27-28 квітня. Через масштабні пошкодження та розлив нафти до ситуації особисто долучився Володимир Путін, а в районі підприємства запровадили режим надзвичайного стану.

Президент Володимир Зеленський повідомив про зростання втрат російського експорту внаслідок цих атак. Зокрема, завантаження порту Приморськ скоротилося на 13%, Новоросійська — на 38%, а Усть-Луги — на 43%.