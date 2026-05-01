Головна Новини дня У Туапсе в РФ вчетверте палає нафтовий термінал

У Туапсе в РФ вчетверте палає нафтовий термінал

Дата публікації: 1 травня 2026 09:42
У Туапсе в РФ вчетверте палає нафтовий термінал
Пожежа на нафтовому терміналі в Туапсе 20 квітня. Фото: Reuters

Морський термінал у російському Туапсе вкотре опинився під атакою безпілотників. Це вже четвертий подібний інцидент за останні тижні, який супроводжується пожежею на об’єкті.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.

Дрони знову атакували Туапсе

За інформацією оперативного штабу Краснодарського краю, внаслідок атаки БпЛА сталося займання на території морського термінала. Влада РФ традиційно звинуватила у нападі "київський режим".

Повідомляється, що постраждалих немає. До ліквідації пожежі залучили 128 людей та 41 одиницю техніки, зокрема підрозділи МНС Росії.

На місці події працюють екстрені служби, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

"У Туапсе внаслідок атаки БПЛА київського режиму сталася пожежа на території морського терміналу. Постраждалих немає, на місці працюють спеціальні та екстрені служби. Загалом до ліквідації пожежі залучено 128 осіб та 41 одиницю техніки, зокрема від МНС Росії", — йдеться у повідомленні.

Пожежа спалахнула на НПЗ в Туапсе
Пожежа в Туапсе. Фото: t.me/akovalenko1989

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, раніше Кремль був змушений визнати серйозні наслідки атак українських дронів по Туапсинському нафтопереробному заводу, які відбулися 27-28 квітня. Через масштабні пошкодження та розлив нафти до ситуації особисто долучився Володимир Путін, а в районі підприємства запровадили режим надзвичайного стану.

Президент Володимир Зеленський повідомив про зростання втрат російського експорту внаслідок цих атак. Зокрема, завантаження порту Приморськ скоротилося на 13%, Новоросійська — на 38%, а Усть-Луги — на 43%.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
