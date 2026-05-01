В Туапсе в РФ в четвертый раз пылает нефтяной терминал

Пожар на нефтяном терминале в Туапсе 20 апреля. Фото: Reuters

Морской терминал в российском Туапсе в очередной раз оказался под атакой беспилотников. Это уже четвертый подобный инцидент за последние недели, который сопровождается пожаром на объекте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Дроны снова атаковали Туапсе

По информации оперативного штаба Краснодарского края, в результате атаки БпЛА произошловозгорание на территории морского терминала. Власти РФ традиционно обвинили в нападении "киевский режим".

Сообщается, что пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекли 128 человек и 41 единицу техники, в том числе подразделения МЧС России.

На месте происшествия работают экстренные службы, продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Пожар в Туапсе. Фото: t.me/akovalenko1989

Как ранее сообщали Новини.LIVE, ранее Кремль был вынужден признать серьезные последствия атак украинских дронов по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу, которые произошли 27-28 апреля. Из-за масштабных повреждений и разлива нефти к ситуации лично присоединился Владимир Путин, а в районе предприятия ввели режим чрезвычайного положения.

Президент Владимир Зеленский сообщил о росте потерь российского экспорта в результате этих атак. В частности, загрузка порта Приморск сократилась на 13%, Новороссийска — на 38%, а Усть-Луги — на 43%.