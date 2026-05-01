Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Туапсе в РФ в четвертый раз пылает нефтяной терминал

В Туапсе в РФ в четвертый раз пылает нефтяной терминал

Ua ru
Дата публикации 1 мая 2026 09:42
Пожар на нефтяном терминале в Туапсе 20 апреля. Фото: Reuters

Морской терминал в российском Туапсе в очередной раз оказался под атакой беспилотников. Это уже четвертый подобный инцидент за последние недели, который сопровождается пожаром на объекте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Дроны снова атаковали Туапсе

По информации оперативного штаба Краснодарского края, в результате атаки БпЛА произошловозгорание на территории морского терминала. Власти РФ традиционно обвинили в нападении "киевский режим".

Сообщается, что пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекли 128 человек и 41 единицу техники, в том числе подразделения МЧС России.

На месте происшествия работают экстренные службы, продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Читайте также:

"В Туапсе в результате атаки БПЛА киевского режима произошел пожар на территории морского терминала. Пострадавших нет, на месте работают специальные и экстренные службы. Всего к ликвидации пожара привлечено 128 человек и 41 единица техники, в том числе от МЧС России", — говорится в сообщении.

Пожежа спалахнула на НПЗ в Туапсе
Пожар в Туапсе. Фото: t.me/akovalenko1989

Как ранее сообщали Новини.LIVE, ранее Кремль был вынужден признать серьезные последствия атак украинских дронов по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу, которые произошли 27-28 апреля. Из-за масштабных повреждений и разлива нефти к ситуации лично присоединился Владимир Путин, а в районе предприятия ввели режим чрезвычайного положения.

Президент Владимир Зеленский сообщил о росте потерь российского экспорта в результате этих атак. В частности, загрузка порта Приморск сократилась на 13%, Новороссийска — на 38%, а Усть-Луги — на 43%.

пожар НПЗ Туапсе
Мария Коробова - Редактор ленты новостей


Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации