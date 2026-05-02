Подоляк назвал удары по РФ "разрушением инфраструктуры войны"

Советник ОП Михаил Подоляк. Фото: кадр из видео

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что чем больше Путин будет отрицать реальность ударов Украины по РФ, тем больше россияне будут сомневаться в этом. Он отметил, что атаки Украины на РФ — это в международном праве указано, как разрушение инфраструктуры войны. А вот обстрелы Украины Россией — это уже военные преступления.

Об этом Подоляк рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Удары Украины по НПЗ становятся значительно ощутимыми для РФ

"Сколько таких ударов должно быть, чтобы они начали думать? Мне на самом деле понравилась другая фраза субъекта Путина, когда он сказал, что там ничего страшного не происходит. Мне очень это нравится. Вот пусть он больше говорит о том, что нигде ничего страшного не происходит. Вообще ничего не происходит. Войны нет, интернет не запрещают", — говорит Подоляк.

Политик отметил, что удары Украины по российским НПЗ становятся достаточно публично ощутимыми для России.

"Вчера на днях буквально выступил тот же Путин и сказал о том, что Туапсе буквально экологическая катастрофа. Мы это видим, все эти снимки... Все, что они делают, это есть преступление военное. Все, что мы делаем, это в международном праве четко описано, как разрушение инфраструктуры войны. Так они еще должны нас поблагодарить за то, что мы уничтожим инфраструктуру войны и, может, они наконец будут тратить средства на инфраструктуру жизни", — добавил он.

Также в Институте изучения войны (ISW) отметили, что удары Сил обороны по российской нефтяной инфраструктуре снизили среднесуточную переработку НПЗ до 4,69 млн баррелей в день. Меньше было только в декабре 2009 года.

Оценка нанесенных разрушений еще продолжается.

Как писали Новини.LIVE, морской терминал в российском Туапсе уже четвертый раз оказался под атакой беспилотников за последние недели. Это один из ключевых объектов нефтяной инфраструктуры России на побережье Черного моря. Пожар ликвидируют более 120 человек и 40 единиц техники.

В Институте изучения войны (ISW) отметили, что Украина существенно нарастила масштабы ударов по стратегическим объектам России. Такие операции проведены по меньшей мере в 19 регионах России. Среди ключевых целей оказалась и Пермская перевалочная станция компании Транснефть.

Путин уже отреагировал на удары по НПЗ в Туапсе и заявил, что серьезных угроз "нет". Он считает, что это связано якобы с неспособностью Украины продвигаться на фронте.