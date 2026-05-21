Более 800 км от границы: украинские воины поразили Сызранский НПЗ

Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Фото: кадр с видео

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередной дальнобойной операции против российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры. Воины Сил беспилотных систем и Сил специальных операций поразили в России Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Он находится в 800 км от границы Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Зеленского.

Зеленский поблагодарил воинов за успешную спецоперацию

Президент назвал такие действия продолжением "дальнобойных санкций" против российской энергетической отрасли.

"Еще одна наша дальнобойная санкция против российской нефтепереработки , и продолжаем это направление. На этот раз Сызранский НПЗ , расстояние от нашей границы — более 800 километров", — написал он.

Также Зеленский поблагодарил подразделения, участвовавшие в операции, в частности Силам беспилотных систем и Силам специальных операций. Он отметил их точность и результативность.

Спасибо воинам Сил беспилотных систем и Сил специальных операций за меткость. Слава Украине!", — добавил глава государства.

Информация о масштабах последствий удара пока неизвестна.

Как писали Новини.LIVE, недавно СБУ и Силы обороны поразили Московский НПЗ , предприятие военно-промышленного комплекса РФ и инфраструктуру военного аэродрома "Бельбек". В частности, в Московской области под удар попали завод "Ангстрем", который производит полупроводники для российского ВПК и находится под санкциями США. А также нефтеперекачивающие станции "Солнечногорская" и "Володарское".

Также 15 мая нефтеперерабатывающий завод пылал в Рязани. Рязанский НПЗ имеет проект мощностью 17,1 млн и производит бензины А-92/95/98/100, дизельное топливо, реактивное топливо ТС-1, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки. Завод производит в среднем 840 тыс. тонн авиационного керосина в год и задействован в обеспечении воздушно-космических сил армии РФ.