Рязанский НПЗ в огне: фото последствий ночного налета дронов

В России в Рязани утром в пятницу, 15 мая, пылает нефтеперерабатывающий завод, а также несколько жилых многоэтажек откуда уже эвакуируют жителей. Известно, что в результате взрывов и падения обломков погибли три человека, еще 12 получили ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на росСМИ и соцсети, где публиковались фото последствий прилетов.

По официальным данным, в городе повреждены два многоэтажных жилых дома, также зафиксировано падение обломков на территорию одного из промышленных предприятий.

Известно, чтопогибли три человека, еще 12 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших есть дети, которым сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.

На местах попаданий и пожаров работают оперативные службы, специалисты разбирают поврежденные конструкции домов и ликвидируют последствия возгорания на заводе. Власти организовали эвакуацию жителей из пострадавших многоэтажек.

Наиболее резонансным последствием атаки стал масштабный пожар на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе (РНПЗ). Видео и фото с горящим предприятием, входящим в структуру ПАО "Роснефть", активно распространяют мониторинговые каналы и OSINT-аналитики.

Известно, что РНПЗ является стратегическим объектом и считается одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на территории России, поэтому его повреждение может иметь значительное влияние на отрасль.

Рязанский НПЗ имеет проектную мощность 17,1 млн и производит бензины А-92/95/98/100, дизельное топливо, реактивное топливо ТС-1, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки. Завод производит в среднем 840 тыс. тонн авиационного керосина в год и задействован в обеспечении воздушно-космических сил армии РФ.

Новини.LIVE писали ранее, что 13 мая стало известно об успешной атаке ВСУ на нефтяной терминал в Краснодарском крае РФ, а также командно-наблюдательные пункты и места сосредоточения живой силы противника на ВОТ Украины.

Также дроны СБУ нанесли удар 8 мая по НПЗ в Перми. Данный объект расположен в 1500 км от границы Украины.