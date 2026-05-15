Україна
Главная Новости дня Рязанский НПЗ в огне: фото последствий ночного налета дронов

Рязанский НПЗ в огне: фото последствий ночного налета дронов

Дата публикации 15 мая 2026 08:24
Рязанский НПЗ в огне: фото последствий ночного налета дронов
Дым от масштабного пожара на НПЗ. Фото: соцсети

В России в Рязани утром в пятницу, 15 мая, пылает нефтеперерабатывающий завод, а также несколько жилых многоэтажек откуда уже эвакуируют жителей. Известно, что в результате взрывов и падения обломков погибли три человека, еще 12 получили ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на росСМИ и соцсети, где публиковались фото последствий прилетов.

В Рязани горит НПЗ и несколько многоэтажек

По официальным данным, в городе повреждены два многоэтажных жилых дома, также зафиксировано падение обломков на территорию одного из промышленных предприятий.

Пожар в многоквартирном доме в Рязани. Фото: соцсети

Известно, чтопогибли три человека, еще 12 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших есть дети, которым сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.

Выбитые окна и конструкции от взрывов. Фото: соцсети

На местах попаданий и пожаров работают оперативные службы, специалисты разбирают поврежденные конструкции домов и ликвидируют последствия возгорания на заводе. Власти организовали эвакуацию жителей из пострадавших многоэтажек.

Очаги огня на НПЗ. Фото: кадр из видео

Наиболее резонансным последствием атаки стал масштабный пожар на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе (РНПЗ). Видео и фото с горящим предприятием, входящим в структуру ПАО "Роснефть", активно распространяют мониторинговые каналы и OSINT-аналитики.

Дым от пожара виднеется за несколько километров. Фото: соцсети

Известно, что РНПЗ является стратегическим объектом и считается одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на территории России, поэтому его повреждение может иметь значительное влияние на отрасль.

Рязанский НПЗ имеет проектную мощность 17,1 млн и производит бензины А-92/95/98/100, дизельное топливо, реактивное топливо ТС-1, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки. Завод производит в среднем 840 тыс. тонн авиационного керосина в год и задействован в обеспечении воздушно-космических сил армии РФ.

Новини.LIVE писали ранее, что 13 мая стало известно об успешной атаке ВСУ на нефтяной терминал в Краснодарском крае РФ, а также командно-наблюдательные пункты и места сосредоточения живой силы противника на ВОТ Украины.

Также дроны СБУ нанесли удар 8 мая по НПЗ в Перми. Данный объект расположен в 1500 км от границы Украины.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
