Рязанський НПЗ у вогні: фото наслідків нічного нальоту дронів
В Росії у Рязані вранці у п'ятницю, 15 травня, палає нафтопереробний завод, а також кілька житлових багатоповерхівок звідки уже евакуюють мешканців. Відомо, що внаслідок вибухів та падіння уламків загинули троє людей, ще 12 отримали поранення.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ та соцмережі, де публікувалися фото наслідків прильотів.
В Рязані горить НПЗ та кілька багатоповерхівок
За офіційними даними, у місті пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки, також зафіксовано падіння уламків на територію одного з промислових підприємств.
Відомо, що загинули три людини, ще 12 осіб отримали поранення різного ступеня важкості. Серед постраждалих є діти, яким наразі надають необхідну медичну допомогу.
На місцях влучань та пожеж працюють оперативні служби, фахівці розбирають пошкоджені конструкції будинків та ліквідовують наслідки загоряння на заводі. Влада організувала евакуацію мешканців із постраждалих багатоповерхівок.
Найбільш резонансним наслідком атаки стала масштабна пожежа на Рязанському нафтопереробному заводі (РНПЗ). Відео та фото з палаючим підприємством, що входить до структури ПАТ "Роснефть", активно поширюють моніторингові канали та OSINT-аналітики.
Відомо, що РНПЗ є стратегічним об'єктом і вважається одним із найбільших нафтопереробних підприємств на території Росії, тому його пошкодження може мати значний вплив на галузь.
Рязанський НПЗ має проєкту потужність 17,1 млн і виробляє бензини А-92/95/98/100, дизельне паливо, реактивне паливо ТС-1, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. Завод виробляє в середньому 840 тис. тонн авіаційного гасу на рік і задіяний у забезпеченні повітряно-космічних сил армії РФ.
Новини.LIVE писали раніше, що 13 травня стало відомо про успішну атаку ЗСУ на нафтовий термінал у Краснодарському краї РФ, а також командно-спостережні пункти та місця зосередження живої сили противника на ТОТ України.
Також дрони СБУ завдали удару 8 травня по НПЗ у Пермі. Даний об'єкт розташований за 1500 км від кордону України.