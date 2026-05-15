Рязанський НПЗ у вогні: фото наслідків нічного нальоту дронів

Дим від масштабної пожежі на НПЗ. Фото: соцмережі

В Росії у Рязані вранці у п'ятницю, 15 травня, палає нафтопереробний завод, а також кілька житлових багатоповерхівок звідки уже евакуюють мешканців. Відомо, що внаслідок вибухів та падіння уламків загинули троє людей, ще 12 отримали поранення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ та соцмережі, де публікувалися фото наслідків прильотів.

В Рязані горить НПЗ та кілька багатоповерхівок

За офіційними даними, у місті пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки, також зафіксовано падіння уламків на територію одного з промислових підприємств.

Пожежа у багатоквартирному будинку в Рязані. Фото: соцмережі

Відомо, що загинули три людини, ще 12 осіб отримали поранення різного ступеня важкості. Серед постраждалих є діти, яким наразі надають необхідну медичну допомогу.

Вибиті вікна та конструкції від вибухів. Фото: соцмережі

На місцях влучань та пожеж працюють оперативні служби, фахівці розбирають пошкоджені конструкції будинків та ліквідовують наслідки загоряння на заводі. Влада організувала евакуацію мешканців із постраждалих багатоповерхівок.

Читайте також:

Осередки вогню на НПЗ. Фото: кадр з відео

Найбільш резонансним наслідком атаки стала масштабна пожежа на Рязанському нафтопереробному заводі (РНПЗ). Відео та фото з палаючим підприємством, що входить до структури ПАТ "Роснефть", активно поширюють моніторингові канали та OSINT-аналітики.

Дим від пожежі видніється за кілька кілометрів. Фото: соцмережі

Відомо, що РНПЗ є стратегічним об'єктом і вважається одним із найбільших нафтопереробних підприємств на території Росії, тому його пошкодження може мати значний вплив на галузь.

Рязанський НПЗ має проєкту потужність 17,1 млн і виробляє бензини А-92/95/98/100, дизельне паливо, реактивне паливо ТС-1, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. Завод виробляє в середньому 840 тис. тонн авіаційного гасу на рік і задіяний у забезпеченні повітряно-космічних сил армії РФ.

Новини.LIVE писали раніше, що 13 травня стало відомо про успішну атаку ЗСУ на нафтовий термінал у Краснодарському краї РФ, а також командно-спостережні пункти та місця зосередження живої сили противника на ТОТ України.

Також дрони СБУ завдали удару 8 травня по НПЗ у Пермі. Даний об'єкт розташований за 1500 км від кордону України.