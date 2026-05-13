Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сили оборони уразили нафтовий термінал РФ та командні пункти окупантів

Сили оборони уразили нафтовий термінал РФ та командні пункти окупантів

Ua ru
Дата публікації: 13 травня 2026 18:55
Сили оборони уразили нафтовий термінал РФ та командні пункти окупантів
Пожежа на НПЗ в РФ. Ілюстративне фото: Reuters

Українські військові 12 травня та в ніч проти 13 травня завдали ударів по низці важливих об'єктів армії РФ. Серед уражених цілей — нафтовий термінал у Краснодарському краї РФ, командно-спостережні пункти та місця зосередження живої сили противника на тимчасово окупованих територіях і в прикордонних регіонах Росії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

Атаковано "Таманьнефтегаз" і командні пункти окупантів на ТОТ

У Силах оборони повідомили, що після атаки на нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у населеному пункті Волна Краснодарського краю на території об'єкта виникла пожежа. Наразі уточнюється масштаб завданих збитків.

"Зокрема, уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у населеному пункті Волна (Краснодарський край, рф). На території об'єкта зафіксовано пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється", — йдеться у повідомленні Генштабу.

За даними української сторони, "Таманьнефтегаз" є одним із ключових російських нафтових терміналів поблизу порту Тамань на узбережжі Чорного моря. Об'єкт використовується для перевалки нафти, дизельного пального, мазуту та зріджених газів і залучений до забезпечення паливом російської армії.

Читайте також:

Крім того, українські воїни уразили командно-спостережні пункти противника у районах Старомлинівки, Соледара та Комишувахи на тимчасово окупованій території Донецької області. Також під удар потрапив пункт управління безпілотниками окупантів у Мирному.

"Також українські воїни били по районах зосередження живої сили противника у Кінських Роздорах Запорізької області, Олешках Херсонської області, Тьоткіному Курської області рф, Наумовці Бєлгородської області рф", — повідомили у Силах оборони.

Також удари були завдані по районах скупчення російських військ у Мирному та Рівному на Донеччині, а також у Варачиному Сумської області.

ЗСУ уразили низку важливих об'єктів окупантів у РФ та на ТОТ
Заява Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот з Facebook

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше СБУ втретє атакувала російський нафтопереробний завод "Пермнафтооргсинтез" та нафтоперекачувальну станцію "Перм" у місті Перм. Обидва об'єкти, які розташовані більш ніж за 1500 кілометрів від українського кордону.

А також 8 травня президент України Володимир Зеленський підтвердив роботу "українських далекобійних санкцій" у відповідь на російські обстріли, повідомивши також про ураження нафтового об'єкта у Ярославлі, розташованого більш ніж за 700 кілометрів від кордону з Україною.

Генштаб ЗСУ Росія атака
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації