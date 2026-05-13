Сили оборони уразили нафтовий термінал РФ та командні пункти окупантів

Пожежа на НПЗ в РФ.

Українські військові 12 травня та в ніч проти 13 травня завдали ударів по низці важливих об'єктів армії РФ. Серед уражених цілей — нафтовий термінал у Краснодарському краї РФ, командно-спостережні пункти та місця зосередження живої сили противника на тимчасово окупованих територіях і в прикордонних регіонах Росії.

Генерального штабу ЗСУ.

Атаковано "Таманьнефтегаз" і командні пункти окупантів на ТОТ

У Силах оборони повідомили, що після атаки на нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у населеному пункті Волна Краснодарського краю на території об'єкта виникла пожежа. Наразі уточнюється масштаб завданих збитків.

"Зокрема, уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у населеному пункті Волна (Краснодарський край, рф). На території об'єкта зафіксовано пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється", — йдеться у повідомленні Генштабу.

За даними української сторони, "Таманьнефтегаз" є одним із ключових російських нафтових терміналів поблизу порту Тамань на узбережжі Чорного моря. Об'єкт використовується для перевалки нафти, дизельного пального, мазуту та зріджених газів і залучений до забезпечення паливом російської армії.

Крім того, українські воїни уразили командно-спостережні пункти противника у районах Старомлинівки, Соледара та Комишувахи на тимчасово окупованій території Донецької області. Також під удар потрапив пункт управління безпілотниками окупантів у Мирному.

"Також українські воїни били по районах зосередження живої сили противника у Кінських Роздорах Запорізької області, Олешках Херсонської області, Тьоткіному Курської області рф, Наумовці Бєлгородської області рф", — повідомили у Силах оборони.

Також удари були завдані по районах скупчення російських військ у Мирному та Рівному на Донеччині, а також у Варачиному Сумської області.

Заява Генштабу ЗСУ.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше СБУ втретє атакувала російський нафтопереробний завод "Пермнафтооргсинтез" та нафтоперекачувальну станцію "Перм" у місті Перм. Обидва об'єкти, які розташовані більш ніж за 1500 кілометрів від українського кордону.

А також 8 травня президент України Володимир Зеленський підтвердив роботу "українських далекобійних санкцій" у відповідь на російські обстріли, повідомивши також про ураження нафтового об'єкта у Ярославлі, розташованого більш ніж за 700 кілометрів від кордону з Україною.