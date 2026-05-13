Силы обороны поразили нефтяной терминал РФ и командные пункты оккупантов

Пожар на НПЗ в РФ. Иллюстративное фото: Reuters

Украинские военные 12 мая и в ночь на 13 мая нанесли удары по ряду важных объектов армии РФ. Среди пораженных целей - нефтяной терминал в Краснодарском крае РФ, командно-наблюдательные пункты и места сосредоточения живой силы противника на временно оккупированных территориях и в приграничных регионах России.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

Атакован "Таманьнефтегаз" и командные пункты оккупантов на ВОТ

В Силах обороны сообщили, что после атаки на нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в населенном пункте Волна Краснодарского края на территории объекта возник пожар. Сейчас уточняется масштаб нанесенного ущерба.

"В частности, поражен нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в населенном пункте Волна (Краснодарский край, РФ). На территории объекта зафиксирован пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется", — говорится в сообщении Генштаба.

По данным украинской стороны, "Таманьнефтегаз" является одним из ключевых российских нефтяных терминалов вблизи порта Тамань на побережье Черного моря. Объект используется для перевалки нефти, дизельного топлива, мазута и сжиженных газов и привлечен к обеспечению топливом российской армии.

Читайте также:

Кроме того, украинские воины поразили командно-наблюдательные пункты противника в районах Старомлиновки, Соледара и Камышевахи на временно оккупированной территории Донецкой области. Также под удар попал пункт управления беспилотниками оккупантов в Мирном.

"Также украинские воины били по районам сосредоточения живой силы противника в Конских Раздорах Запорожской области, Олешках Херсонской области, Теткино Курской области РФ, Наумовке Белгородской области РФ", — сообщили в Силах обороны.

Также удары были нанесены по районам скопления российских войск в Мирном и Ровно Донецкой области, а также в Варачино Сумской области.

Заявление Генштаба ВСУ. Фото: скриншот из Facebook

Как сообщали Новини.LIVE, ранее СБУ в третий раз атаковала российский нефтеперерабатывающий завод "Пермнафтооргсинтез" и нефтеперекачивающую станцию "Пермь" в городе Пермь. Оба объекта, которые расположены более чем в 1500 километрах от украинской границы.

А также 8 мая президент Украины Владимир Зеленский подтвердил работу "украинских дальнобойных санкций" в ответ на российские обстрелы, сообщив также о поражении нефтяного объекта в Ярославле, расположенного более чем в 700 километрах от границы с Украиной.