Дроны СБУ в третий раз атаковали НПЗ "Пермнафтооргсинтез" в России

Дата публикации 8 мая 2026 15:15
Последствия атаки дронов СБУ на НПЗ РФ. Фото: РосСМИ

Служба безопасности Украины в третий раз поразила нефтеперерабатывающий завод "Пермнафтооргсинтез" и нефтеперекачивающую станцию "Пермь" в российском городе Пермь. Оба объекта расположены более чем в 1500 километрах от границы с Украиной и играют важную роль в поставках топлива. В результате атаки на НПЗ возник пожар, а на станции поврежден резервуар.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление СБУ в пятницу, 8 мая.

Дроны СБУ в третий раз поразили НПЗ "Пермнафтооргсинтез"

Этой ночью подразделения Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удары по НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" и линейной производственно-диспетчерской станции "Пермь". Операция была проведена в рамках выполнения задач, определенных руководством государства.

Оба пораженные объекты расположены более чем в 1500 километрах от украинской границы. Пермский НПЗ является одним из крупнейших в РФ и обеспечивает топливом как гражданские нужды, так и российскую армию.

Также пораженная станция "Пермь" принадлежит "Транснефти" и является частью магистральной нефтетранспортной системы РФ, через которую нефть распределяется в нескольких направлениях.

Читайте также:

В результате атаки на нефтеперерабатывающем заводе загорелась одна из установок первичной переработки, а на нефтеперекачивающей станции поврежден резервуар.

В СБУ отмечают, что удары по нефтегазовой инфраструктуре РФ направлены на уменьшение ресурсов, которые финансируют войну против Украины, и осложнение поставок топлива для российской армии.

Скриншот сообщения СБУ/Facebook

Новини.LIVE информировали, что 8 мая в России остановлена работа ряда аэропортов. Речь идет об около 13 аэропортах. Причиной прекращения работы аэропортов стало попадание беспилотников в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону.

Новини.LIVE также сообщали, что недавно Президент Владимир Зеленский заявил о новых дальнобойных ударах Украины по военным объектам России. По его словам, украинские силы поражают цели на расстоянии почти 2 тысяч километров от границы. Президент также отметил, что удары уже фиксировались в ряде российских регионов, связанных с военной инфраструктурой.

СБУ дроны Россия
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
