В России остановлена работа 13 аэропортов из-за атаки БпЛА

Ситуация в аэропорту "Сочи" РФ. Иллюстративный коллаж: Новини.LIVE

На юге России прекратили работу 13 аэропортов после атаки беспилотников на административное здание службы аэронавигации в Ростове-на-Дону. Из-за инцидента было нарушено управление воздушным движением и возникли масштабные сбои в авиасообщении. В терминалах застряли по меньшей мере 14 тысяч пассажиров, а более 80 рейсов отменили или задержали.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Министерство транспорта РФ в пятницу, 8 мая.

В России из-за атаки дронов остановлена работа 13 аэропортов

Работу аэропортов в ряде южных регионов РФ приостановили после попадания беспилотников в здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. В российском Минтрансе заявили, что из-за этого пришлось изменить систему управления воздушным движением в регионе.

"Работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на Юге России, временно скорректирована из-за попадания украинских БпЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России", — сообщили в ведомстве.

Также там отметили, что продолжается проверка оборудования и корректировка систем управления авиадвижением:

"Продолжается анализ работоспособности оборудования и корректируются технологии управления воздушным движением на Юге России".

По данным российской стороны, временно остановлена работа аэропортов в таких городах: Сочи, Волгоград, Краснодар, Грозный, Астрахань, Владикавказ, Геленджик, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Ставрополь и Элиста.

В Минтрансе РФ заявили, что авиакомпании должны привлечь дополнительные автобусные и железнодорожные рейсы для перевозки пассажиров. Предварительно аэропорты будут оставаться закрытыми как минимум до 12 мая, однако этот срок могут пересмотреть.

Из-за массовых перебоев в работе авиасистем, по данным Ассоциации туроператоров России, задержаны и отменены более 80 рейсов. В терминалах ожидают вылета не менее 14 тысяч пассажиров, преимущественно на внутренних направлениях.

Также в Ассоциации туроператоров сообщили, что ситуация затронула и международные рейсы — отменены или задержаны по меньшей мере 13 перелетов, что повлияло примерно на 3 тысячи туристов и повлекло дальнейшие "зеркальные" задержки обратных рейсов.

Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин заявил о введении режима чрезвычайной ситуации в пределах одного из районов города после падения беспилотника.

На фоне атаки также сообщалось о других инцидентах с дронами в РФ — в частности, пожарах на промышленных объектах в Ростове-на-Дону и Ярославле, а также работе систем ПВО в районе Москвы.

Скриншот сообщения Минтранса РФ/Telegram

Новини.LIVE информировали, что Украина продолжает наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре РФ в ответ на российские атаки и отсутствие реальных шагов к миру. По словам Владимира Зеленского, украинские силы уже поражают цели на расстоянии до почти 2 тысяч километров от границы. Президент также заявил, что подобные удары фиксировались в ряде российских регионов, связанных с военной промышленностью.

Новини.LIVE также писали, что недавно Президент Владимир Зеленский подтвердил применение Украиной крылатых ракет "Фламинго" во время ударов по территории России. По его словам, в рамках операции Deep Strike были поражены объекты военно-промышленного комплекса в Чебоксарах. Он также отметил, что ракеты преодолели расстояние более 1500 километров вглубь РФ.