У Росії зупинено роботу 13 аеропортів через атаку БпЛА

На півдні Росії припинили роботу 13 аеропортів після атаки безпілотників на адміністративну будівлю служби аеронавігації в Ростові-на-Дону. Через інцидент було порушено управління повітряним рухом і виникли масштабні збої в авіасполученні. У терміналах застрягли щонайменше 14 тисяч пасажирів, а понад 80 рейсів скасували або затримали.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Міністерство транспорту РФ у п'ятницю, 8 травня.

Роботу аеропортів у низці південних регіонів РФ тимчасово зупинили після влучання безпілотників у будівлю філії "Аеронавігація Півдня Росії" в Ростові-на-Дону. У російському Мінтрансі заявили, що через це довелося змінити систему управління повітряним рухом у регіоні.

"Робота регіонального центру в Ростові-на-Дону, що керує повітряним рухом на Півдні Росії, тимчасово скоригована через влучання українських БпЛА в адміністративну будівлю філії "Аеронавігація Півдня Росії", — повідомили у відомстві.

Також там зазначили, що триває перевірка обладнання та коригування систем управління авіарухом:

"Триває аналіз працездатності обладнання і коригуються технології управління повітряним рухом на Півдні Росії".

За даними російської сторони, тимчасово зупинено роботу аеропортів у таких містах: Сочі, Волгоград, Краснодар, Грозний, Астрахань, Владикавказ, Геленджик, Махачкала, Магас, Мінеральні Води, Нальчик, Ставрополь та Еліста.

У Мінтрансі РФ заявили, що авіакомпанії мають залучити додаткові автобусні та залізничні рейси для перевезення пасажирів. Попередньо аеропорти залишатимуться закритими щонайменше до 12 травня, однак цей термін можуть переглянути.

Через масові перебої в роботі авіасистем, за даними Асоціації туроператорів Росії, затримано та скасовано понад 80 рейсів. У терміналах очікують на виліт щонайменше 14 тисяч пасажирів, переважно на внутрішніх напрямках.

Також в Асоціації туроператорів повідомили, що ситуація зачепила і міжнародні рейси — скасовано або затримано щонайменше 13 перельотів, що вплинуло приблизно на 3 тисячі туристів і спричинило подальші "дзеркальні" затримки зворотних рейсів.

Мер Ростова-на-Дону Олександр Скрябін заявив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в межах одного з районів міста після падіння безпілотника.

На тлі атаки також повідомлялося про інші інциденти з дронами у РФ — зокрема пожежі на промислових об’єктах у Ростові-на-Дону та Ярославлі, а також роботу систем ППО в районі Москви.

Новини.LIVE інформували, що Україна продовжує завдавати далекобійних ударів по військовій інфраструктурі РФ у відповідь на російські атаки та відсутність реальних кроків до миру. За словами Володимира Зеленського, українські сили вже вражають цілі на відстані до майже 2 тисяч кілометрів від кордону. Президент також заявив, що подібні удари фіксувалися в низці російських регіонів, пов’язаних із військовою промисловістю.

Новини.LIVE також писали, що нещодавно Президент Володимир Зеленський підтвердив застосування Україною крилатих ракет "Фламінго" під час ударів по території Росії. За його словами, в межах операції Deep Strike було уражено об’єкти військово-промислового комплексу в Чебоксарах. Він також зазначив, що ракети подолали відстань понад 1500 кілометрів углиб РФ.