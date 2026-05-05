Подолали більше 1500 км: Зеленський підтвердив удари "Фламінго" по РФ

Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує завдавати далекобійних ударів по військовій інфраструктурі Росії у відповідь на атаки по українській території. Минулої ночі ЗСУ провели чергову операцію Deep Strike, застосувавши крилаті ракети "Фламінго" по військових об'єктах в Чебоксарах.

За словами президента, під час операції були здійснені бойові пуски крилатих ракет F-5 "Фламінго", які вразили кілька цілей на території Росії. Зокрема, удари були завдані по об'єктах військово-промислового комплексу в Чебоксарах.

"Наші далекобійні санкції продовжують цілком справедливо діяти у відповідь на російські удари. Минулої ночі були бойові пуски крилатих ракет F-5 Flamingo в межах операції Збройних Сил Deep Strike по декількох цілях ворога, зокрема по об'єктах військово-промислового комплексу в Чебоксарах", — повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що українські ракети подолали відстань у понад 1500 кілометрів вглиб країни-агресорки.

За його словами, уражене підприємство виготовляло продукцію, яка безпосередньо використовується у війні проти України. Йдеться про системи релейного захисту, автоматики та низьковольтну апаратуру, а також елементи навігації для російського флоту, авіації, ракетобудування та бронетехніки.

"Росія має закінчувати свою війну і переходити до реальної дипломатії. Ми свою пропозицію зробили", — наголосив Зеленський.

Заява Володимира Зеленського.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, Зеленський повідомив про наслідки чергової нічної ракетно-дронової атаки Росії. Попри заяви Кремля про нібито готовність до перемир'я з нагоди 9 травня, окупанти завдали ударів по п'яти областях.

Водночас українські Сили оборони нарощують ефективність ударів по ворогу. Президент також анонсував подальше посилення тактики так званих "мідлстрайків" та активніше використання роботизованих систем. За його словами, лише за один місяць такі роботи виконали понад 10 тисяч бойових і допоміжних місій.