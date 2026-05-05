Преодолели более 1500 км: Зеленский подтвердил удары "Фламинго" по РФ

Дата публикации 5 мая 2026 12:41
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре России в ответ на атаки по украинской территории. Прошлой ночью ВСУ провели очередную операцию Deep Strike, применив крылатые ракеты "Фламинго" по военным объектам в Чебоксарах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента.

По словам президента, во время операции были осуществлены боевые пуски крылатых ракет F-5 "Фламинго", которые поразили несколько целей на территории России. В частности, удары были нанесены по объектам военно-промышленного комплекса в Чебоксарах.

"Наши дальнобойные санкции продолжают вполне справедливо действовать в ответ на российские удары. Прошлой ночью были боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооруженных Сил Deep Strike по нескольким целям врага, в частности по объектам военно-промышленного комплекса в Чебоксарах", — сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинские ракеты преодолели расстояние в более 1500 километров вглубь страны-агрессора.

По его словам, пораженное предприятие производило продукцию, которая непосредственно используется в войне против Украины. Речь идет о системах релейной защиты, автоматики и низковольтной аппаратуре, а также элементах навигации для российского флота, авиации, ракетостроения и бронетехники.

"Россия должна заканчивать свою войну и переходить к реальной дипломатии. Мы свое предложение сделали", — подчеркнул Зеленский.

Зеленський прокоментував удари "Фламінго" вглиб РФ
Заявление Владимира Зеленского. Фото: скриншот из Telegram

Как ранее сообщали Новини.LIVE, Зеленский сообщил о последствиях очередной ночной ракетно-дроновой атаки России. Несмотря на заявления Кремля о якобы готовности к перемирию по случаю 9 мая, оккупанты нанесли удары по пяти областям.

В то же время украинские Силы обороны наращивают эффективность ударов по врагу. Президент также анонсировал дальнейшее усиление тактики так называемых "мидлстрайков" и активное использование роботизированных систем. По его словам, только за один месяц такие работы выполнили более 10 тысяч боевых и вспомогательных миссий.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
