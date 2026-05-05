Зеленский озвучил итоги апрельских боев на фронте: есть весомые улучшения

Украинские силы обороны в апреле вдвое увеличили количество поражений противника на фронте на дистанции более 20 километров по сравнению с мартовскими показателями. Глава государства анонсировал дальнейшее наращивание "мидлстрайков" и более частое использование роботов, которые уже выполнили более 10 тысяч миссий за месяц.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой заявление Президента Украины.

Украина будет наращивать удары по российским войскам

Украинское военное командование и Министерство обороны подвели итоги боевой работы за апрель. Согласно обнародованным данным, ежемесячные потери российской армии остаются критически высокими. Только за прошлый месяц количество ликвидированных и тяжело раненых оккупантов достигло более 35 тысяч человек.

Одним из ключевых достижений апреля стало масштабирование тактики ударов на среднюю дистанцию, так называемых "мидлстрайков". Количество успешных атак на расстоянии более 20 километров от линии соприкосновениявыросло вдвое относительно показателей марта и в четыре раза по сравнению с февральским уровнем.

Также весомые результаты и приоритет возложили на использование наземных роботизированных комплексов (НРК). В течение апреля такие системы обеспечили выполнение более 10 200 миссий, связанных с логистикой и эвакуацией раненых.

"За апрель было осуществлено более 10 200 логистических и эвакуационных задач НРК, и это существенный результат. Но в масштабах фронта нужно значительно больше такой работы. Соответственно, контрактирование НРК, производство, поставки в войска должны постоянно расти. Май должен дать большие показатели, и это определено как целевой показатель для военных и Министерства обороны", — отметил Владимир Зеленский.

Ранее, как сообщал Новини.LIVE, в Генштабе ВСУ опровергли российские заявления о прорыве обороны Сумщины. Там заявили, что продвижение врага на этом участке фронта отсутствует.

В конце апреля Владимир Зеленский заявлял, что украинской оборонке нужно сосредоточиться на производстве НРК. Тогда он сказал, что в год Украина должна производить минимум 50 тысяч таких комплексов.