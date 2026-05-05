Зеленський озвучив підсумки квітневих боїв на фронті: є вагомі покращення

Українські сили оборони у квітні вдвічі збільшили кількість уражень противника на фронті на дистанції понад 20 кілометрів порівняно з березневими показниками. Глава держави анонсував подальше нарощення "мідлстрайків" та частіше використання роботів, які вже виконали понад 10 тисяч місій за місяць.

Українське військове командування та Міністерство оборони підбили підсумки бойової роботи за квітень. Згідно з оприлюдненими даними, щомісячні втрати російської армії залишаються критично високими. Лише за минулий місяць кількість ліквідованих та тяжко поранених окупантів сягнула понад 35 тисяч осіб.

Одним із ключових досягнень квітня стало масштабування тактики ударів на середню дистанцію, так званих "мідлстрайків". Кількість успішних атак на відстані понад 20 кілометрів від лінії зіткнення зросла вдвічі відносно показників березня та в чотири рази порівняно з лютневим рівнем.

Також вагомі результати та пріоритет поклали на використання наземних роботизованих комплексів (НРК). Протягом квітня такі системи забезпечили виконання понад 10 200 місій, пов'язаних із логістикою та евакуацією поранених.

"За квітень було здійснено більш ніж 10 200 логістичних та евакуаційних завдань НРК, і це суттєвий результат. Але в масштабах фронту потрібно значно більше такої роботи. Відповідно, контрактування НРК, виробництво, постачання у війська повинні постійно зростати. Травень має дати більші показники, і це визначено як цільовий показник для військових та Міністерства оборони", — зазначив Володимир Зеленський.

Раніше, як повідомляв Новини.LIVE, в Генштабі ЗСУ спростували російські заяви про прорив оборони Сумщини. Там заявили, що просування ворога на цій ділянці фронту відсутнє.

Наприкінці квітня Володимир Зеленський заявляв, що українській оборонці потрібно зосередитися на виробництві НРК. Тоді він сказав, що на рік Україна має виробляти мінімум 50 тисяч таких комплексів.