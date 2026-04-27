ППО, НРК та закінчення війни: звернення Зеленського

У понеділок, 27 квітня, Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність посилення ППО та розвитку наземних роботизованих комплексів. Він наголосив на важливості нарощування власного виробництва зброї та підтримки партнерів. Також глава держави окреслив умови для досягнення справедливого завершення війни.

Вечірнє звернення Зеленського 27 квітня

У своєму зверненні Володимир Зеленський зосередився на зміцненні оборонних можливостей України, міжнародній підтримці та стратегічних цілях у війні. За його словами, країна вже зробила значний крок у розвитку сучасних технологій на фронті, однак потребує подальшого посилення.

Розвиток НРК та посилення оборони

Глава держави зазначив, що одним із пріоритетів є масштабування наземних роботизованих комплексів (НРК), які активно застосовуються на фронті для виконання бойових і логістичних завдань.

Зеленський підкреслив:

"Є завдання Міністру оборони України і Генеральному штабу — як мінімум 50 тисяч НРК на цей рік".

За його словами, такі технології допомагають зберігати життя військових і підвищують ефективність дій Сил оборони.

ППО та антибалістичний захист

Окрему увагу український лідер приділив посиленню протиповітряної оборони, зокрема захисту від балістичних ракет. Він зауважив, що наразі Україна працює над отриманням додаткових систем і водночас розглядає створення власної антибалістичної системи.

"Виклики зрозумілі: війна в Ірані значно ускладнює постачання протиракет", — сказав президент.

Водночас він додав, що триває співпраця з партнерами та пошук альтернативних рішень.

Власне виробництво озброєння

Зеленський наголосив, що Україна вже значно наростила виробництво зброї — від дронів до артилерії та боєприпасів. Це дозволяє зміцнювати оборону та зменшувати залежність від зовнішніх постачань.

Стратегічною метою, за словами Зеленського, залишається створення повного спектра власного озброєння та розвиток спільних виробництв із союзниками.

Підтримка партнерів та умови закінчення війни

Президент також повідомив про нові домовленості з міжнародними партнерами, зокрема фінансову допомогу та постачання енергоресурсів. Зеленський зазначив, що це допомагає стабілізувати ситуацію в Україні попри глобальні виклики.

Крім того, президент наголосив, що Україна захищає не лише себе, а й безпеку Європи. За його словами, завершення війни можливе лише за умов поваги до суверенітету України, гарантій безпеки та посилення міжнародної підтримки.

Зеленський підкреслив, що Україна продовжує працювати над досягненням справедливого миру разом із партнерами.

Новини.LIVE інформували, що 27 квітня Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де обговорювалися ключові питання оборони. Йшлося про збільшення виробництва наземних роботизованих комплексів, посилення захисту від балістики та дані розвідки. Стало відомо, що вже законтрактовано 25 тисяч НРК, і ці обсяги планують суттєво збільшити.

Новини.LIVE також писали, що 27 квітня Зеленський повідомив, що за тиждень Росія випустила по Україні близько 1900 дронів. Також ворог застосував майже 1400 авіабомб і 60 ракет різних типів. Водночас українська ППО збиває понад 90% цілей.