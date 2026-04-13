Лише НРК та дронами: вперше позицію РФ взяли без участі піхоти

На фронті в Україні вже твориться майбутнє. Дрони та наземні роботизовані комплекси дають змогу захоплювати позиції росіян без залучення піхоти, що зберігає життя людей.

Про першу таку операцію розповів Президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Перше в історії взяття позиції без участі піхоти

За словами Володимира Зеленського, Україна провела унікальну операцію. Вперше в історії війни російську позицію вдалося взяти без участі піхоти, що дало змогу уникнути втрат особового складу.

"Ворожу позицію було взято виключно безпілотними платформами — НРК та дронами. Окупанти здалися в полон, і цю операцію виконали без участі піхоти й без втрат із нашого боку", — повідомив Зеленський.

Президент додав, що за три місяці на фронті українські наземні роботизовані комплекси виконали вже понад 22 тисяч місій. Йдеться про такі системи:

"Ратель";

"Терміт";

"Ардал";

"Рись";

"Змій";

"Протектор";

"Воля" та інші НРК.

"Іншими словами, більше 22 тисячі разів збережено життя — у найбільш небезпечні зони замість воїна йшов робот. Це про високі технології на захисті найвищої цінності — життя людини", — зазначив глава держави.

