Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Только НРК и дронами: впервые позицию РФ взяли без участия пехоты

Только НРК и дронами: впервые позицию РФ взяли без участия пехоты

Ua ru
Дата публикации 13 апреля 2026 21:26
Только НРК и дронами: впервые позицию РФ взяли без участия пехоты
Наземный роботизированный комплекс. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

На фронте в Украине уже творится будущее. Дроны и наземные роботизированные комплексы позволяют захватывать позиции россиян без привлечения пехоты, что сохраняет жизни людей.

О первой такой операции рассказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Первое в истории взятие позиции без участия пехоты

По словам Владимира Зеленского, Украина провела уникальную операцию. Впервые в истории войны российскую позицию удалось взять без участия пехоты, что позволило избежать потерь личного состава.

"Вражеская позиция была взята исключительно беспилотными платформами — НРК и дронами. Оккупанты сдались в плен, и эту операцию выполнили без участия пехоты и без потерь с нашей стороны", — сообщил Зеленский.

Зеленський розповів про унікальну операцію за допомогою дронів та НРК
Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Президент добавил, что за три месяца на фронте украинские наземные роботизированные комплексы выполнили уже более 22 тысяч миссий. Речь идет о таких системах:


  • "Ратель";
  • "Термит";
  • "Ардал";
  • "Рысь";
  • "Змей";
  • "Протектор";
  • "Воля" и другие НРК.

"Другими словами, более 22 тысяч раз сохранена жизнь — в наиболее опасные зоны вместо воина шел робот. Это о высоких технологиях на защите наивысшей ценности — жизни человека", — отметил глава государства.

Как сообщали Новини.LIVE, Президент Украины поздравил работников оборонно-промышленного комплекса с профессиональным днем. Он отметил, что Украина выстроила новую оборонную индустрию и поблагодарил работников ОПК за это.

Также мы писали о том, что к специалистам оборонно-промышленного комплекса обратился Кирилл Буданов. Руководитель Офиса Президента отметил, что о работе этих специалистов мало что известно, однако результаты их труда видят все ежедневно.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Владимир Зеленский война в Украине НРК
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации