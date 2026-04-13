Только НРК и дронами: впервые позицию РФ взяли без участия пехоты

Наземный роботизированный комплекс. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

На фронте в Украине уже творится будущее. Дроны и наземные роботизированные комплексы позволяют захватывать позиции россиян без привлечения пехоты, что сохраняет жизни людей.

О первой такой операции рассказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Первое в истории взятие позиции без участия пехоты

По словам Владимира Зеленского, Украина провела уникальную операцию. Впервые в истории войны российскую позицию удалось взять без участия пехоты, что позволило избежать потерь личного состава.

"Вражеская позиция была взята исключительно беспилотными платформами — НРК и дронами. Оккупанты сдались в плен, и эту операцию выполнили без участия пехоты и без потерь с нашей стороны", — сообщил Зеленский.

Президент добавил, что за три месяца на фронте украинские наземные роботизированные комплексы выполнили уже более 22 тысяч миссий. Речь идет о таких системах:

"Ратель";

"Термит";

"Ардал";

"Рысь";

"Змей";

"Протектор";

"Воля" и другие НРК.

"Другими словами, более 22 тысяч раз сохранена жизнь — в наиболее опасные зоны вместо воина шел робот. Это о высоких технологиях на защите наивысшей ценности — жизни человека", — отметил глава государства.

