Только НРК и дронами: впервые позицию РФ взяли без участия пехоты
На фронте в Украине уже творится будущее. Дроны и наземные роботизированные комплексы позволяют захватывать позиции россиян без привлечения пехоты, что сохраняет жизни людей.
О первой такой операции рассказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.
Первое в истории взятие позиции без участия пехоты
По словам Владимира Зеленского, Украина провела уникальную операцию. Впервые в истории войны российскую позицию удалось взять без участия пехоты, что позволило избежать потерь личного состава.
"Вражеская позиция была взята исключительно беспилотными платформами — НРК и дронами. Оккупанты сдались в плен, и эту операцию выполнили без участия пехоты и без потерь с нашей стороны", — сообщил Зеленский.
Президент добавил, что за три месяца на фронте украинские наземные роботизированные комплексы выполнили уже более 22 тысяч миссий. Речь идет о таких системах:
- "Ратель";
- "Термит";
- "Ардал";
- "Рысь";
- "Змей";
- "Протектор";
- "Воля" и другие НРК.
"Другими словами, более 22 тысяч раз сохранена жизнь — в наиболее опасные зоны вместо воина шел робот. Это о высоких технологиях на защите наивысшей ценности — жизни человека", — отметил глава государства.
Читайте Новини.LIVE!