Война держится и на станках: Буданов поздравил специалистов ОПК

Глава ОП Кирилл Буданов.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов поздравил работников оборонно-промышленного комплекса с профессиональным праздником. Он поблагодарил их за работу и отметил, что война держится не только на позициях, но и на станках.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на заявление Буданова.

Буданов отметил, что работу специалистов оборонно-промышленного комплекса видят не все, так и должно быть. В то же время украинцы радуются, когда читают новости об отраженных штурмах россиян, взрывах на территории России и сохраненных жизнях наших защитников. Это становится возможным именно благодаря ОПК.

"За эти годы украинская оборонная промышленность сделала то, что в мирное время растянули бы на десятилетия. Мы уже прошли этап, когда надо было просто удержаться. И прошли его так, что не только враг, но и весь мир увидел на что способна наша оборонка: MAGURA, "Нептун", "Ольха", "Лютый", "Аист", "Богдана" и другие — поражают всех, особенно врага", — отметил Буданов.

Он добавил, что теперь оборонная отрасль должна стать каркасом новой экономики Украины. Руководитель ОП поблагодарил всех, кто работает на такой результат.

"Локализация и полный цикл производства собственного оружия — это о рабочих местах, технологиях, инженерии, инвестициях, экспорте и новом промышленном весе страны. Именно поэтому оборонизация экономики и реиндустриализация — не теория. Это практический вопрос выживания и силы. И одновременно — вопрос того, какой будет Украина после войны", — подчеркнул Буданов.

