Война держится и на станках: Буданов поздравил специалистов ОПК

Война держится и на станках: Буданов поздравил специалистов ОПК

Дата публикации 13 апреля 2026 18:11
Война держится и на станках: Буданов поздравил специалистов ОПК
Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Reuters

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов поздравил работников оборонно-промышленного комплекса с профессиональным праздником. Он поблагодарил их за работу и отметил, что война держится не только на позициях, но и на станках.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на заявление Буданова.

Буданов обратился к работникам ОПК

Буданов отметил, что работу специалистов оборонно-промышленного комплекса видят не все, так и должно быть. В то же время украинцы радуются, когда читают новости об отраженных штурмах россиян, взрывах на территории России и сохраненных жизнях наших защитников. Это становится возможным именно благодаря ОПК.

"За эти годы украинская оборонная промышленность сделала то, что в мирное время растянули бы на десятилетия. Мы уже прошли этап, когда надо было просто удержаться. И прошли его так, что не только враг, но и весь мир увидел на что способна наша оборонка: MAGURA, "Нептун", "Ольха", "Лютый", "Аист", "Богдана" и другие — поражают всех, особенно врага", — отметил Буданов.

Буданов привітав працівників ОПК
Сообщение Буданова. Фото: скриншот

Он добавил, что теперь оборонная отрасль должна стать каркасом новой экономики Украины. Руководитель ОП поблагодарил всех, кто работает на такой результат.

Читайте также:

"Локализация и полный цикл производства собственного оружия — это о рабочих местах, технологиях, инженерии, инвестициях, экспорте и новом промышленном весе страны. Именно поэтому оборонизация экономики и реиндустриализация — не теория. Это практический вопрос выживания и силы. И одновременно — вопрос того, какой будет Украина после войны", — подчеркнул Буданов.

Как сообщали Новини.LIVE, руководитель Офиса Президента высказался относительно мобилизации в Украине. Он отметил, что каждый должен проявить гражданскую позицию и выполнить свой долг. Защитников на фронте нужно кем-то менять.

Также мы писали о том, что Кирилл Буданов анонсировал новый этап обмена пленными. По его словам, это может произойти уже в ближайшие дни. Сейчас продолжаются подготовительные процедуры.

поздравления Кирилл Буданов ВПК
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
