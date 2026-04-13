Війна тримається і на верстатах: Буданов привітав фахівців ОПК

Очільник ОП Кирило Буданов.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов привітав працівників оборонно-промислового комплексу з професійним святом. Він подякував їм за роботу та наголосив, що війна тримається не тільки на позиціях, а й на верстатах.

Буданов зазначив, що роботу фахівців оборонно-промислового комплексу бачать не усі, так і повинно бути. Водночас українці радіють, коли читають новини про відбиті штурми росіян, вибухи на території Росії та збережені життя наших захисників. Це стає можливим саме завдяки ОПК.

"За ці роки українська оборонна промисловість зробила те, що в мирний час розтягнули б на десятиліття. Ми вже пройшли етап, коли треба було просто втриматись. І пройшли його так, що не тільки ворог, а й весь світ побачив на що здатна наша оборонка: MAGURA, "Нептун", "Вільха", "Лютий", "Лелека", "Богдана" та інші — вражають усіх, особливо ворога", — зазначив Буданов.

Він додав, що тепер оборонна галузь має стати каркасом нової економіки України. Керівник ОП подякував усім, хто працює на такий результат.

Читайте також:

"Локалізація і повний цикл виробництва власної зброї — це про робочі місця, технології, інженерію, інвестиції, експорт і нову промислову вагу країни. Саме тому оборонізація економіки і реіндустріалізація — не теорія. Це практичне питання виживання та сили. І водночас — питання того, якою буде Україна після війни", — наголосив Буданов.

Як повідомляли Новини.LIVE, керівник Офісу Президента висловився щодо мобілізації в Україні. Він зауважив, що кожен має проявити громадянську позицію й виконати свій обов'язок. Захисників на фронті потрібно кимось міняти.

Також ми писали про те, що Кирило Буданов анонсував новий етап обміну полоненими. За його словами, це може статися вже найближчими днями. Зараз тривають підготовчі процедури.