Захист проти балістики та доповіді ГУР: Зеленський провів Ставку

Дата публікації: 27 квітня 2026 16:56
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У понеділок, 27 квітня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого учасники зустрічі розглянули три ключові питання. Мовилося про нарощення виробництва наземних роботизованих комплексів, посилення захисту від балістичних ракет та актуальні дані розвідки. Також обговорювався стан економіки Росії та подальший тиск на ворога.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського.

Зеленський провів засідання Ставки: обговорювався захист проти балістики

Під час Ставки окрему увагу учасники засідання приділили забезпеченню Сил оборони наземними роботизованими комплексами (НРК), які нині є одним із найбільш затребуваних елементів на фронті. За словами глави держави, обсяги їх контрактування вже зросли та продовжать збільшуватися.

Президент повідомив про поточні результати:

"Уже законтрактовано 25 тисяч НРК — удвічі більше, ніж минулого року, і це тільки початковий рівень: кількість буде збільшено, і відчутно, контрактування триває".

Читайте також:

Також під час засідання було розгялнуто питання протидії балістичним загрозам. Зокрема, йшлося про постачання ракет для антибалістичних систем та виконання домовленостей із міжнародними партнерами.

Зеленський наголосив на необхідності забезпечити стабільні постачання вже у травні, а також опрацювати альтернативні засоби захисту, включно з українськими розробками.

Окремий блок Ставки був присвячений доповідям розвідки. Представники ГУР та Служби зовнішньої розвідки повідомили про погіршення економічної ситуації в Росії, зокрема через втрати експорту та вплив санкцій. За оцінками, попри спроби російського керівництва стабілізувати ситуацію, результати залишаються негативними.

Україна, за словами президента, продовжить посилювати тиск на Росію як на полі бою, так і в економічній площині.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

 

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський Ставка верховного головнокомандувача війна в Україні
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
