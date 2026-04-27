Главная Новости дня Защита против баллистики и доклады ГУР: Зеленский провел Ставку

Дата публикации 27 апреля 2026 16:56
Провел Ставку. Три ключевых вопроса.

 

Первый - НРК. Именно наземные роботизированные комплексы сейчас являются одним из самых горячих запросов наших Сил обороны, и производство и поставки должны успевать за потребностью. Объем контрактирования НРК должен быть значительно больше, чем в прошлом году. Уже законтрактовано 25 тысяч НРК - в два раза больше, чем в прошлом году, и это только начальный уровень: количество будет увеличено, и ощутимо, контрактирование продолжается. Я благодарен всем производителям, которые обеспечивают своевременное выполнение контрактов, и каждому нашему подразделению и всем командирам, которые масштабируют использование НРК. Поручил Генеральному штабу и Министерству обороны Украины ежемесячно проверять реальную потребность в НРК и уровень снабжения.

 

Второй вопрос - защита против баллистики. Были доклады по поставкам ракет для антибаллистических систем и состояния выполнения договоренностей с партнерами. Важно, чтобы на май поставки были не меньше, чем мы уже получили на уровне обещаний от партнеров, и это прямая задача для наших дипломатов и военного командования. Обсудили и состояние работы по альтернативным средствам антибаллистической защиты - доступных в мире и собственных, украинских разработок.

Третий вопрос на Ставке - доклады разведок. ГУР и Служба внешней разведки Украины основательно доложили о состоянии экономики и социальных процессов в России после первого квартала этого года: фиксируем существенное ухудшение ключевых показателей и заметные российские экспортные потери. Несмотря на попытки российского руководства использовать войну в Иране для исправления финансовой ситуации, реальные результаты для России негативные. В частности, наши дальнобойные санкции на это работают. Будем продолжать наше давление на агрессора. Слава Украине!

 

Владимир Зеленский Ставка верховного главнокомандующего война в Украине
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
