ПВО, НРК и окончание войны: обращение Зеленского

В понедельник, 27 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости усиления ПВО и развития наземных роботизированных комплексов. Он отметил важность наращивания собственного производства оружия и поддержки партнеров. Также глава государства очертил условия для достижения справедливого завершения войны.

Вечернее обращение Зеленского 27 апреля

В своем обращении Владимир Зеленский сосредоточился на укреплении оборонных возможностей Украины, международной поддержке и стратегических целях в войне. По его словам, страна уже сделала значительный шаг в развитии современных технологий на фронте, однако нуждается в дальнейшем усилении.

Развитие НРК и усиление обороны

Глава государства отметил, что одним из приоритетов является масштабирование наземных роботизированных комплексов (НРК), которые активно применяются на фронте для выполнения боевых и логистических задач.

Зеленский подчеркнул:

"Есть задача Министру обороны Украины и Генеральному штабу — как минимум 50 тысяч НРК на этот год".

По его словам, такие технологии помогают сохранять жизни военных и повышают эффективность действий Сил обороны.

ПВО и антибаллистическая защита

Отдельное внимание украинский лидер уделил усилению противовоздушной обороны, в частности защиты от баллистических ракет. Он отметил, что сейчас Украина работает над получением дополнительных систем и одновременно рассматривает создание собственной антибаллистической системы.

"Вызовы понятны: война в Иране значительно усложняет поставки противоракет", — сказал президент.

В то же время он добавил, что продолжается сотрудничество с партнерами и поиск альтернативных решений.

Собственное производство вооружения

Зеленский отметил, что Украина уже значительно нарастила производство оружия — от дронов до артиллерии и боеприпасов. Это позволяет укреплять оборону и уменьшать зависимость от внешних поставок.

Стратегической целью, по словам Зеленского, остается создание полного спектра собственного вооружения и развитие совместных производств с союзниками.

Поддержка партнеров и условия окончания войны

Президент также сообщил о новыхдоговоренностях с международными партнерами, в частности о финансовой помощи и поставках энергоресурсов. Зеленский отметил, что это помогает стабилизировать ситуацию в Украине, несмотря на глобальные вызовы.

Кроме того, президент подчеркнул, что Украина защищает не только себя, но и безопасность Европы. По его словам, завершение войны возможно только при условии уважения к суверенитету Украины, гарантий безопасности и усиления международной поддержки.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает работать над достижением справедливого мира вместе с партнерами.

Новини.LIVE информировали, что 27 апреля Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где обсуждались ключевые вопросы обороны. Речь шла об увеличении производства наземных роботизированных комплексов, усилении защиты от баллистики и данных разведки. Стало известно, что уже законтрактовано 25 тысяч НРК, и эти объемы планируют существенно увеличить.

Новини.LIVE также писали, что 27 апреля Зеленский сообщил, что за неделю Россия выпустила по Украине около 1900 дронов. Также враг применил почти 1400 авиабомб и 60 ракет различных типов. В то же время украинская ПВО сбивает более 90% целей.