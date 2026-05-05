Вибухи на російських НПЗ: СБУ атакувала найбільший завод в Кірішах

Пожежа та вибухи на НПЗ в Кірішах. Фото: кадр з відео

Спецпризначенці Служби безпеки України спільно із Силами оборони України здійснили масштабну атаку на нафтову інфраструктуру Ленінградської області Росії, уразивши один із трійки найбільших нафтопереробних заводів країни-агресора. Внаслідок ударів безпілотниками на НПЗ "Кірішінафтооргсинтез" спалахнули установки первинної переробки нафти, а на однойменній нафтоперекачувальній станції зафіксовано влучання в експортний резервуар.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає Новини.LIVE.

СБУ вдарили дронами по НПЗ у Ленінградській області Росії

Під ударом опинилися нафтопереробний завод "Кірішінафтооргсинтез" та нафтоперекачувальна станція "Кіріші". Цей НПЗ є критично важливим для російської економіки, його річна потужність сягає 20–21 мільйона тонн нафти, що становить понад 6% загальноросійських показників переробки сировини. Крім того, атакована станція є ключовою ланкою в експорті російських енергоресурсів через морський порт Приморськ.

У результаті нальоту дронів-камікадзе на території "Кірішінафтооргсинтезу" було підтверджено влучання по трьох установках АВТ, які відповідають за первинну стадію переробки нафти. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа, ліквідація якої ще досі триває. Паралельно з цим на нафтоперекачувальній станції безпілотники уразили резервуар, наповнений нафтопродуктами.

Операцію провели бійці Центру спеціальних операцій "А" СБУ за підтримки Сил спеціальних операцій та Сил безпілотних систем, виконуючи стратегічне завдання з обмеження фінансових надходжень окупантів.

"Кожен проданий барель російської нафти — це фінансовий ресурс для продовження війни проти України. Саме тому ми системно працюємо над зменшенням цих доходів ворога. Глибокий тил уже не захищає російські стратегічні об’єкти, адже СБУ неодноразово демонструвала здатність ефективно діяти на значній відстані. Тому рф має усвідомити: жодне підприємство, задіяне у забезпеченні війни, не залишиться поза увагою Служби безпеки", — зазначили в СБУ.

Новини.LIVE писали раніше, як українські дрони завдали серії ударів по російських об'єктах, які залучені до воєнної промисловості. Так нещодавно у Туапсе в черговий раз під атакою опинився НПЗ. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа та великі збитки.

Окремо аналітики Інституту вивчення війни проаналізували атаки українських військових. Вони зауважили, що у квітні цьогоріч ЗСУ стали дедалі частіше та успішніше використовувати далекобійні дрони.

Також про наслідки від таких атак висловився президент Володимир Зеленський. Він назвав ключові порти та НПЗ, які постраждали найбільше від українських нальотів дронів.