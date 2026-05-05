Взрывы на российских НПЗ: СБУ атаковала крупнейший завод в Киришах

Пожар и взрывы на НПЗ в Киришах. Фото: кадр из видео

Спецназовцы Службы безопасности Украины совместно с Силами обороны Украины осуществили масштабную атаку на нефтяную инфраструктуру Ленинградской области России, поразив один из тройки крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора. В результате ударов беспилотниками на НПЗ "Киришинафтооргсинтез" вспыхнули установки первичной переработки нефти, а на одноименной нефтеперекачивающей станции зафиксировано попадание в экспортный резервуар.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Новини.LIVE.

СБУ ударили дронами по НПЗ в Ленинградской области России

Под ударом оказались нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" и нефтеперекачивающая станция "Кириши". Этот НПЗ является критически важным для российской экономики, его годовая мощность достигает 20-21 миллиона тонн нефти, что составляет более 6% общероссийских показателей переработки сырья. Кроме того, атакованная станция является ключевым звеном в экспорте российских энергоресурсов через морской порт Приморск.

В результате налета дронов-камикадзе на территории "Киришинафтооргсинтеза" было подтверждено попадание по трем установкам АВТ, которые отвечают за первичную стадию переработки нефти. На предприятии вспыхнул масштабный пожар, ликвидация которого до сих пор продолжается. Параллельно с этимна нефтеперекачивающей станции беспилотники поразили резервуар, наполненный нефтепродуктами.

Операцию провели бойцы Центра специальных операций "А" СБУ при поддержке Сил специальных операций и Сил беспилотных систем, выполняя стратегическую задачу по ограничению финансовых поступлений оккупантов.

"Каждый проданный баррель российской нефти — это финансовый ресурс для продолжения войны против Украины. Именно поэтому мы системно работаем над уменьшением этих доходов врага. Глубокий тыл уже не защищает российские стратегические объекты, ведь СБУ неоднократно демонстрировала способность эффективно действовать на значительном расстоянии. Поэтому рф должна осознать: ни одно предприятие, задействованное в обеспечении войны, не останется без внимания Службы безопасности", — отметили в СБУ.

