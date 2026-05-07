Зеленский заявил о новых дальнобойных ударах по военным объектам РФ

Владимир Зеленский.

Украина продолжает наносить дальнобойные удары по объектам российской военной инфраструктуры в ответ на атаки РФ и отказ Кремля от реальных мирных шагов. Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские удары уже достигают целей на расстоянии почти 2 тысячи километров от границы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента в четверг, 7 мая.

Зеленский прокомментировал дальнобойные удары по РФ

"Благодарен нашим воинам за меткость. Сегодня украинские дальнобойные санкции вновь в Перми: это более 1500 километров от нашей границы", — отметил Зеленский.

Президент также напомнил о предыдущих успешных ударах по российским регионам и объектам, связанным с военной промышленностью РФ.

"Недавно были и важные результаты в Челябинске — до 1800 километров, — а также в Екатеринбурге — почти 2 тысячи километров. Чувствовали последствия украинской дальнобойности и в Новороссийске, Крымске, Туапсе, Самарской и Нижегородской областях", — сообщил глава государства.

По словам Зеленского, Украина неоднократно предлагала России перейти к дипломатическому урегулированию, однако в ответ получала новые атаки.

"Мы неоднократно предлагали российскому руководству двигаться навстречу миру. В ответ получили только новые российские удары. Поэтому именно поэтому украинские дальнобойные санкции движутся навстречу отдаленным российским точкам, которые имеют отношение к военной промышленности России, инфраструктуре войны и финансированию агрессии", — подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что Россия должна сделать выбор в пользу завершения войны, а не искать временных пауз ради проведения парадов к так называемому Дню Победы 9 мая.

"Каждый день Россия может сделать выбор и остановить свою войну. И не на несколько часов, чтобы получить наше разрешение на проведение парада в Москве, а так, чтобы беречь жизни людей. Надо ценить людей, а не парады. Надо устанавливать мир, а не бегать по столицам мира с мольбами о паузе на 9 мая. Мир нужен", — подытожил Зеленский.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявил, что Украина будет реагировать на российские атаки после срыва режима тишины со стороны РФ. По словам президента, российская армия продолжает массированные удары, что свидетельствует о нежелании Кремля переходить к реальному прекращению огня.

Глава государства также сообщил, что на днях Силы обороны Украины провели операцию Deep Strike, во время которой применили крылатые ракеты "Фламинго" по военным объектам в Чебоксарах.