Головна Новини дня У Росії відразу в 15 регіонах скасували паради на 9 травня

Дата публікації: 7 травня 2026 01:30
Парад у Москві. Фото: Reuters

У 2026 році в Росії масово заявили про скасування парадів на 9 травня. Введено також додаткові обмеження на "святкування".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на російські Telegram-канали.

Масове скасування парадів у РФ

Як пише ASTRA, щонайменше в 15 областях Росії вирішили повністю відмовитися від проведення парадів 9 травня.

До списку регіонів, де не буде парадів, входять: Бєлгородська, Воронезька, Курська, Ленінградська, Нижегородська, Новгородська, Псковська, Рязанська, Саратовська, Ростовська, Калузька, Орловська і Брянська області, а також Краснодарський край і Чувашія.

Також варто зазначити, що в Москві цього разу парад пройде без військової техніки, що буде вперше з 2007 року. У Санкт-Петербурзі теж відмовилися використовувати бронетехніку на заході.

Крім цього, у низці регіонів введено додаткові обмеження, включно зі скасуванням салютів і перебоями з доступом до інтернету. Також акцію "Безсмертний полк" у більшості суб'єктів РФ перевели в онлайн-формат.

Російські пабліки додали, що влада РФ стала масово змінювати формат святкування з 2022 року, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. До цього подібні заходи запроваджували лише в період пандемії коронавірусу.

В России массово отменяют парады на 9 мая
Пост ASTRA про скасування парадів. Фото: скріншот

Погрози від МЗС РФ

У середу 6 травня прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова виступила з погрозами. Цього разу вона закликала дипломатів евакуюватися з Києва напередодні "у відповідь" удару Росії "по центрах ухвалення рішень.

"МЗС Росії настійно закликає владу вашої країни і керівництво вашої організації з максимальною відповідальністю поставитися до цієї заяви і забезпечити завчасну евакуацію з міста Києва персоналу дипломатичних та інших представництв, а також громадян у зв'язку з невідворотністю нанесення ЗС РФ удару у відповідь по Києву, зокрема по центрах ухвалення рішень", — сказала Захарова, уточнивши, що така "відповідь" буде в разі "терористичних задумів" України в дні святкування "перемоги".

Що передувало

Як повідомляло Новини.LIVE, минулого тижня глава Кремля Володимир Путін заявив у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом, що готовий оголосити перемир'я з Україною на 9 травня.

Уже 4 травня в Міноборони Росії оголосили про одностороннє припинення вогню 8-9 травня після слів президента України Володимира Зеленського про можливу появу українських дронів на Красній площі в Москві під час параду.

Зеленський, зі свого боку, запропонував не чекати якихось дат і почати режим "тиші" в ніч з 5 на 6 травня, який згодом Росія порушила.

Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
