Зеленський попередив про дрони над парадом 9 травня у Москві

Зеленський попередив про дрони над парадом 9 травня у Москві

Дата публікації: 4 травня 2026 11:28
Президент України Володимир Зеленський. Фото: АР

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські дрони вже настільки ефективні, що можуть долетіти до Москви та становити загрозу під час параду 9 травня. За його словами, розвиток безпілотних технологій і їхня дальність уже дозволяють уражати цілі на значній відстані.

Про це український лідер заявив у понеділок, 4 травня, під час зустрічей у Вашингтонському форматі на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані, інформують Новини.LIVE.

Українські дрони можуть пролетіти над парадом 9 травня у Москві

"Це літо буде тим моментом, коли Путін вирішуватиме, що робити далі: розширювати цю війну чи переходити до дипломатії", — заявив Зеленський.

За голови голови держави, ми повинні робити все можливе, щоб Путін став на шлях дипломатії.

"Росія оголосила парад 9 травня, але там не буде військової техніки. Це буде вперше за багато років, коли вони не можуть дозволити собі присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть також пролетіти на цьому параді", — підкреслив він.

Зеленський додав, що це підтверджує: Кремль вже на настільки сильний, як раніше. І ми повинні тиснути на Росію й надалі, зокрема, санкціями. Він подякував партнерам за черговий пакет санкцій проти РФ й вкотре наголосив на його важливості.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, Зеленський прибув до Єревану і акцентував на обговоренні графіків надходження траншів із нещодавно розблокованого пакета фінансової допомоги загальним обсягом 90 мільярдів євро. 

Також на полях саміту Європейської політичної спільноти відбулася багатостороння зустріч союзників України. До перемовин долучились європейські партнери. Зеленський назвав теми, на яких зосередились під час переговорів.

Яна Катасонова - редактор стрічки новин
Автор:
Яна Катасонова
