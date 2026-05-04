Зеленський просить партнерів підсилити ППО та виробництво ракет

Володимир Зеленський на зустрічі.

На полях саміту Європейської політичної спільноти відбулася багатостороння зустріч союзників України у так званому Вашингтонському форматі. За словами президента Володимира Зеленського, до перемовин долучилися Емманюель Макрон, Кір Стармер, Джорджа Мелоні, Йонас Гар Стере, Дональд Туск і Петтері Орпо. Також участь у розмові взяли Марк Карні, Антоніу Кошта, Урсула фон дер Ляєн та Марк Рютте.

Володимир Зеленський назвав ключові напрямки для переговорів з партнерами

Головною темою переговорів стала зброя та захист неба. Політики детально обговорили, як швидше виробляти необхідні європейські ракети та системи протиповітряної оборони. Також говорили про створення власних антибалістичних засобів для Європи.

Хорошу новину повідомив Марк Рютте, який запевнив, що постачання антибалістичних ракет для України триває згідно з усіма попередніми домовленостями. Окремо обговорили підтримку програми PURL. Ще до початку зустрічі Марк Карні оголосив, що Канада робить новий внесок у цю програму на суму 200 мільйонів доларів.

Значну увагу приділили наближенню зими та захисту енергетичних об'єктів. Президент подякував за європейський пакет підтримки обсягом 90 мільярдів євро. Водночас він наголосив, що гроші мають надійти якнайшвидше. Це дозволить Україні нормально втілити плани стійкості та підготуватися до холодів.

Крім військових та фінансових питань, лідери торкнулися дипломатії.

"Дуже предметно – дипломатія. Через війну в Ірані зараз є очевидна пауза в перемовинах. Обговорили, як активізувати цей процес, контакти з Америкою і роль Європи в ньому. Говорили і про ситуацію на фронті. Дуже важливо, що всі партнери відзначили, що позиції України зараз значно міцніші. Вдячний нашим воїнам", — повідомив Володимир Зеленський.

Окремо Володимир Зеленський висловився стосовно мирного процесу. Він заявив про готовність до проведення тристоронніх перемовин.