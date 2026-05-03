Зеленський: Україна готова до наступного раунду тристоронніх переговорів

Зустріч Володимира Зеленського з Кіром Стармером.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Сторони обговорили переговорний процес і глава держави наголосив, що Київ готовий до тристоронніх зустрічей.

Тристоронні мирні переговори

Зеленський заявив, що Україна високо цінує підтримку з боку Лондона, зокрема кроки, спрямовані на боротьбу з так званим "тіньовим флотом" Росії. Окрему увагу під час розмови приділили оборонній допомозі, включно з внесками до програми PURL.

Також сторони торкнулися теми мирного врегулювання. Зеленський наголосив, що Україна готова до наступного раунду переговорів у тристоронньому форматі.

"Україна готова до наступного раунду переговорів у тристоронньому форматі. Переговорний процес для досягнення справедливого й достойного миру також був серед тем нашого обговорення. Цінуємо позицію Великої Британії щодо продовження тиску на Росію. Це дійсно важливо", — наголосив український лідер.

Зустріч Зеленського з прем'єром Чехії

Також Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Чехії Андреєм Бабішем. Сторони детально обговорили напрями відносин, а також європейський трек та подальші кроки на шляху до членства України в ЄС.

"Дякую всьому чеському народу за дуже вагому й теплу підтримку України — ми це справді цінуємо", — підсумував президент.

Як писали Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Норвегії. Він подякував за внески у програму PURL на суму майже 1 мільярд доларів.

Також президент запропонував прем'єру Фінляндії Петтері Орпо підписати угоду Drone Deal. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися експертизою.