Майже 1 млрд доларів в PURL від Норвегії: Зеленський подякував прем'єру

Володимир Зеленський та Гар Стере. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Єревані. Перш за все він подякував за внески у програму PURL на суму майже 1 мільярд доларів. Також сторони обвгорили співпрацю.

Зустріч Зеленського зі Стере

Зеленський розповів, що під час зустрічі зі Стере він подякував Норвегії за всю підтримку для України, зокрема за внески у програму PURL на суму майже 1 мільярд доларів. За словами президента, Росія не зупиняє своїх ударів балістикою, тому своєчасне наповнення PURL дуже важливе.

"Ми обговорили наше стратегічне партнерство: Drone Deal та роботу над посиленням протиповітряної оборони, співпрацю на рівні приватного та державного секторів", — поділився глава держави.

Крім того, сторони приділили окрему увагу енергетичній підтримці України. Володимир Зеленський розповів про наші потреби, зокрема щодо природного газу, на наступну зиму. Він наголосив, що Україна обов'язково має увійти в неї підготовленою.

Як писали Новини.LIVE, 26 квітня Володимир Зеленський заявив, що до програми PURL долучилися ще три країни під час саміту на Кіпрі. Він не назвав ці держави, але їхня загальна сума вкладу 300-400 млн євро.

Також президент анонсував посилення ППО для Дніпра та Одеси. За його словами, росіяни щільністю нападу та інтенсивністю ударів намагаються обійти нашу протиповітряну оборону.