Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Почти 1 млрд долларов в PURL от Норвегии: Зеленский поблагодарил премьера

Почти 1 млрд долларов в PURL от Норвегии: Зеленский поблагодарил премьера

Ua ru
Дата публикации 3 мая 2026 19:06
Почти 1 млрд долларов в PURL от Норвегии: Зеленский поблагодарил премьера
Владимир Зеленский и Гар Стере и Гар Стере. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Ереване. Прежде всего он поблагодарил за взносы в программу PURL на сумму почти 1 миллиард долларов. Также стороны обвгорили сотрудничество.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Встреча Зеленского со Стере

Зеленский рассказал, что во время встречи со Стере он поблагодарил Норвегию за всю поддержку для Украины, в частности за взносы в программу PURL на сумму почти 1 миллиард долларов. По словам президента, Россия не останавливает своих ударов баллистикой, поэтому своевременное наполнение PURL очень важно.

"Мы обсудили наше стратегическое партнерство: Drone Deal и работу над усилением противовоздушной обороны, сотрудничество на уровне частного и государственного секторов", — поделился глава государства.

Кроме того, стороны уделили отдельное внимание энергетической поддержке Украины. Владимир Зеленский рассказал о наших потребностях, в частности по природному газу, на следующую зиму. Он подчеркнул, что Украина обязательно должна войти в нее подготовленной.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, 26 апреля Владимир Зеленский заявил, что к программе PURL присоединились еще три страны во время саммита на Кипре. Он не назвал эти государства, но их общая сумма вклада 300-400 млн евро.

Также президент анонсировал усиление ПВО для Днепра и Одессы. По его словам, россияне плотностью нападения и интенсивностью ударов пытаются обойти нашу противовоздушную оборону.

Владимир Зеленский Норвегия PURL
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации