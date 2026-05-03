Почти 1 млрд долларов в PURL от Норвегии: Зеленский поблагодарил премьера

Владимир Зеленский и Гар Стере

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Ереване. Прежде всего он поблагодарил за взносы в программу PURL на сумму почти 1 миллиард долларов. Также стороны обвгорили сотрудничество.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Встреча Зеленского со Стере

Зеленский рассказал, что во время встречи со Стере он поблагодарил Норвегию за всю поддержку для Украины, в частности за взносы в программу PURL на сумму почти 1 миллиард долларов. По словам президента, Россия не останавливает своих ударов баллистикой, поэтому своевременное наполнение PURL очень важно.

"Мы обсудили наше стратегическое партнерство: Drone Deal и работу над усилением противовоздушной обороны, сотрудничество на уровне частного и государственного секторов", — поделился глава государства.

Кроме того, стороны уделили отдельное внимание энергетической поддержке Украины. Владимир Зеленский рассказал о наших потребностях, в частности по природному газу, на следующую зиму. Он подчеркнул, что Украина обязательно должна войти в нее подготовленной.

Как писали Новини.LIVE, 26 апреля Владимир Зеленский заявил, что к программе PURL присоединились еще три страны во время саммита на Кипре. Он не назвал эти государства, но их общая сумма вклада 300-400 млн евро.

Также президент анонсировал усиление ПВО для Днепра и Одессы. По его словам, россияне плотностью нападения и интенсивностью ударов пытаются обойти нашу противовоздушную оборону.